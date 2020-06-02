«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Июня
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 408.61 KZT
  • €1 = 454.09 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:43

Просмотров: 0

Мангистауские спасатели наградили победителей конкурса рисунков

Департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области в честь празднования Международного дня защиты детей проведён конкурс рисунков в социальной сети Instagram на тему: «Действия спасателей при пожаре и пожарная безопасность».

Фото пресс-службы ведомства
Участие в конкурсе приняли более 100 детей от четырёх до 14 лет. Из 100 рисунков только 58 соответствовали указанным требованиям положения.

Детям необходимо было выполнить работы в свободном жанре и стиле по следующим темам:
- реклама и юмор в пожарном деле;
- пожарные-спасатели спешат на помощь;
- правила поведения при пожаре.

- Цель конкурса – расширение знаний детей о работе спасателей, стремление детей к соблюдениям правил безопасности, воспитание гордости и уважения к профессии «Спасатель». Участники изобразили в своих рисунках работу пожарных, спасателей, диспетчеров. Много поступило рисунков, посвящённых профилактике пожаров. Перед конкурсной комиссией стояла сложная задача по определению победителей, так как яркие и разнообразные рисунки были хороши каждый по-своему, - рассказали в управлении снижения рисков и контроля в области гражданской защиты ДЧС региона.

В состав комиссии жюри вошли: руководитель кружка рисования «Центра Школьник» М. Зулхашева, заместитель начальника управления культуры Мангистауской области Г. Тулеугалиева, заместитель директора Мангистауского областного филиала АО «РТРК «Казахстан» А. Ахметов, главный редактор ТОО «Лада Пресс» С.Эшметова.

Мангистауские спасатели наградили победителей конкурса рисунков


Мангистауские спасатели наградили победителей конкурса рисунков


Мангистауские спасатели наградили победителей конкурса рисунков


По результатам конкурса первое место заняла юная жительница Бейнеуского района Динара Майрамбай. Второе место у Улжан Алибеккызы из Актау и третье место досталось Нуртасу Оразбай из Жанаозена.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика