Мангистауские спасатели наградили победителей конкурса рисунков

Участие в конкурсе приняли более 100 детей от четырёх до 14 лет. Из 100 рисунков только 58 соответствовали указанным требованиям положения.Детям необходимо было выполнить работы в свободном жанре и стиле по следующим темам:- реклама и юмор в пожарном деле;- пожарные-спасатели спешат на помощь;- правила поведения при пожаре.- Цель конкурса – расширение знаний детей о работе спасателей, стремление детей к соблюдениям правил безопасности, воспитание гордости и уважения к профессии «Спасатель». Участники изобразили в своих рисунках работу пожарных, спасателей, диспетчеров. Много поступило рисунков, посвящённых профилактике пожаров. Перед конкурсной комиссией стояла сложная задача по определению победителей, так как яркие и разнообразные рисунки были хороши каждый по-своему, - рассказали в управлении снижения рисков и контроля в области гражданской защиты ДЧС региона.В состав комиссии жюри вошли: руководитель кружка рисования «Центра Школьник» М. Зулхашева, заместитель начальника управления культуры Мангистауской области Г. Тулеугалиева, заместитель директора Мангистауского областного филиала АО «РТРК «Казахстан» А. Ахметов, главный редактор ТОО «Лада Пресс» С.Эшметова.По результатам конкурса первое место заняла юная жительница Бейнеуского района Динара Майрамбай. Второе место у Улжан Алибеккызы из Актау и третье место досталось Нуртасу Оразбай из Жанаозена.