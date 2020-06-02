В Актау в первый день лета родился 21 малыш

Молодая мама. Фото предоставлено пресс-службой центра

В Международный день защиты детей в Актауском городском перинатальном центре родилось девять девочек и 12 мальчиков.



Самого крупного ребёнка родила 34-летняя жительница Актау Луиза Абдулмеджидова, её малышка родилась весом 4 410 граммов. Это вторая девочка в семье Луизы. Старшая также родилась весом более четырёх килограммов.



- Из-за карантина муж не смог быть рядом, но мне помогает весь медперсонал центра. Хочу поблагодарить Галию Махимову, директора центра, врача Ирину Кулешову, а также всех врачей и медсестёр за чуткое отношение ко мне и к моей малышке, - поделилась Луиза.



Дочку супруги назвали Эвелиной. Дома её ждет сестра Ева.



Из 21 ребёнка четверо появились на свет с помощью кесарева сечения.