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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:40

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В Актау в первый день лета родился 21 малыш

В праздничный день – 1 июня, в Актауском городском перинатальном центре (АГПЦ) родился 21 ребенок. Всего с начала года врачи помогли появиться на свет 2 631 новорожденному. Об этом рассказали в пресс-службе АГПЦ.

Молодая мама. Фото предоставлено пресс-службой центра
В Международный день защиты детей в Актауском городском перинатальном центре родилось девять девочек и 12 мальчиков.

Самого крупного ребёнка родила 34-летняя жительница Актау Луиза Абдулмеджидова, её малышка родилась весом 4 410 граммов. Это вторая девочка в семье Луизы. Старшая также родилась весом более четырёх килограммов.

- Из-за карантина муж не смог быть рядом, но мне помогает весь медперсонал центра. Хочу поблагодарить Галию Махимову, директора центра, врача Ирину Кулешову, а также всех врачей и медсестёр за чуткое отношение ко мне и к моей малышке, - поделилась Луиза.

Дочку супруги назвали Эвелиной. Дома её ждет сестра Ева.

Из 21 ребёнка четверо появились на свет с помощью кесарева сечения.



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