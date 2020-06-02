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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:10

Просмотров: 3

Полицейские Мангистау оказали благотворительную помощь Дому малютки

В канун Международного дня защиты детей по инициативе главы полиции генерал-майора Жанарбека Бактыбаева была оказана помощь воспитанникам Дома малютки. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
В Международный день защиты детей исполняющий обязанности начальника управления полиции Актау подполковник полиции Калдымурат Айгараков и начальник отделения ювенальной полиции местной полицейской службы, майор полиции Серик Чудабаев с инспекторами ювенальной полиции подарили воспитанникам Дома малютки спортивный инвентарь, детские игрушки, средства гигиены и детское питание для самых маленьких.

Полицейские Мангистау оказали благотворительную помощь Дому малютки


Полицейские Мангистау оказали благотворительную помощь Дому малютки


Полицейские Мангистау оказали благотворительную помощь Дому малютки


- Детский дом – это не просто современное воспитательно-образовательное учреждение, а прежде всего для многих детей – это дом, в котором все живут большой семьёй. Наши сотрудники посетили Дом малютки и далее направились в областную детскую деревню семейного типа, в которой воспитываются дети-сироты. Оказание помощи школам и детским домам стало доброй традицией для полицейских. Сотрудников полиции ребята приняли очень радушно и активно участвовали в беседах. Дети остались очень довольны. Бурный интерес у детей вызвали вопросы о службе в полиции, - рассказали в пресс-службе полиции региона.

Полицейские Мангистау оказали благотворительную помощь Дому малютки


Полицейские Мангистау оказали благотворительную помощь Дому малютки


В полиции отметили, что гостей ребята всегда ждут с нетерпением. Такие встречи благоприятно влияют на социально-психологический климат в детском коллективе. По завершению встречи полицейские вручили детям подарки.



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