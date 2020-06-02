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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:18

Просмотров: 3137

У работника «МАЭК-Казатомпром» в Актау выявили COVID-19

Коронавирусная инфекция обнаружена у работника вспомогательного подразделения ТОО «МАЭК-Казатомпром». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото из архива «Лады»
С 1 июня, как сообщили на предприятии, данный работник находился на больничном по уходу за ребёнком. В последний раз был на работе 29 мая. Диагноз у него подтвердился сегодня, 2 июня.

Сообщений о других заболевших на предприятии нет.

- Все контактные лица переведены на домашний карантин. Сотрудниками медицинской организации у них будут взяты анализы на COVID-19. По результатам тестов уполномоченными службами будет принято решение о выборе дальнейшего способа изоляции указанных лиц, - отметили на предприятии.


ТОО «МАЭК-Казатомпром» работает в штатном режиме. Выполняются все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.



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Комментарии ( 7 )

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нашевсе (Посетители) Сегодня, 21:55
Вспомогательное подразделение - это не охранная структура?
 
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htc (Посетители) Сегодня, 21:35
Не пейте воду! Она уже заражена Маэковцами

))))))) юмор
 
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замакима (Посетители) Сегодня, 20:42
Ну да у маэковцев как и у нефтяников две руки две ноги двое легких.. Почему у них 90 заболевших, а на маэке один. Статистику нарушает маэк
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 20:38
Как интересно однако bravo !
Вспомогательного это какое ? Секретное какое-то или по какой причине так завуалированно ?
 
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Maximus (Посетители) Сегодня, 20:18
Рассмешили...
да не интересно уже всем. Сами там галочки ставьте и не пишите никуда об этом.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 18:42
Всё от Пантелея рыбачу 100 метров минимум,он там работает.)))
 
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 Seawolf (Посетители) Сегодня, 18:22
Короче-эстафета началась! "А ну-ка парни,не посрамим честь нашего предприятия!Мы что,хуже каких-то там нефтяников, и энергетиков?!!" devil -с такими словами, завтра на утренних планерках обратятся директора предприятий,к своим начальникам отделов... podmig
 
 

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