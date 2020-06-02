У работника «МАЭК-Казатомпром» в Актау выявили COVID-19

- Все контактные лица переведены на домашний карантин. Сотрудниками медицинской организации у них будут взяты анализы на COVID-19. По результатам тестов уполномоченными службами будет принято решение о выборе дальнейшего способа изоляции указанных лиц, - отметили на предприятии.

С 1 июня, как сообщили на предприятии, данный работник находился на больничном по уходу за ребёнком. В последний раз был на работе 29 мая. Диагноз у него подтвердился сегодня, 2 июня.Сообщений о других заболевших на предприятии нет.ТОО «МАЭК-Казатомпром» работает в штатном режиме. Выполняются все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.