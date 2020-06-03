Плюют на запрет и тонут! Дайверы Актау предложили свою идею предупреждения граждан на водоканале «Шора»

По словам дайверов, информационный плакат на территории водоканала «Шора» предупреждает об опасности купания в этом месте, но не объясняет угрозы. Для этого они предлагают установить дополнительный плакат, разъясняющий опасность купания на водоканале.1) Если вода холодная, то лучше отказаться от купания. Низкая температура воды может вызвать судороги, а также увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.2) В случае прогноза скорости ветра более шести метров в секунду также стоит отказаться от купания.3) Места с крутыми спусками, резкой глубиной и множеством камней несут особую опасность.4) Безопаснее всего отдыхать на оборудованных пляжах.5) Родителям необходимо удостовериться о наличии у своих детей спасательных жилетов или поплавков.6) Исключите из программы отдыха на море алкоголь.