Плюют на запрет и тонут! Дайверы Актау предложили свою идею предупреждения граждан на водоканале «Шора»

Фото из архива «Лады»
По словам дайверов, информационный плакат на территории водоканала «Шора» предупреждает об опасности купания в этом месте, но не объясняет угрозы. Для этого они предлагают установить дополнительный плакат, разъясняющий опасность купания на водоканале.
Дайверы центра «Тайфун» просят горожан придерживаться элементарных правил:
1) Если вода холодная, то лучше отказаться от купания. Низкая температура воды может вызвать судороги, а также увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
2) В случае прогноза скорости ветра более шести метров в секунду также стоит отказаться от купания.
3) Места с крутыми спусками, резкой глубиной и множеством камней несут особую опасность.
4) Безопаснее всего отдыхать на оборудованных пляжах.
5) Родителям необходимо удостовериться о наличии у своих детей спасательных жилетов или поплавков.
6) Исключите из программы отдыха на море алкоголь.
Дайверы центра «Тайфун» просят горожан придерживаться элементарных правил:
1) Если вода холодная, то лучше отказаться от купания. Низкая температура воды может вызвать судороги, а также увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
2) В случае прогноза скорости ветра более шести метров в секунду также стоит отказаться от купания.
3) Места с крутыми спусками, резкой глубиной и множеством камней несут особую опасность.
4) Безопаснее всего отдыхать на оборудованных пляжах.
5) Родителям необходимо удостовериться о наличии у своих детей спасательных жилетов или поплавков.
6) Исключите из программы отдыха на море алкоголь.