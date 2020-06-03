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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:53

Просмотров: 1991

Плюют на запрет и тонут! Дайверы Актау предложили свою идею предупреждения граждан на водоканале «Шора»

Для горожан на водоканале «Шора» необходимо установить дополнительный иллюстративный плакат, объясняющий опасность данного места. Об этом сообщил дайвер центра «Тайфун» Арыстан Новрузов.

Фото из архива «Лады»
По словам дайверов, информационный плакат на территории водоканала «Шора» предупреждает об опасности купания в этом месте, но не объясняет угрозы. Для этого они предлагают установить дополнительный плакат, разъясняющий опасность купания на водоканале.

Дайверы центра «Тайфун» просят горожан придерживаться элементарных правил:

1) Если вода холодная, то лучше отказаться от купания. Низкая температура воды может вызвать судороги, а также увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

2) В случае прогноза скорости ветра более шести метров в секунду также стоит отказаться от купания.

3) Места с крутыми спусками, резкой глубиной и множеством камней несут особую опасность.

4) Безопаснее всего отдыхать на оборудованных пляжах.

5) Родителям необходимо удостовериться о наличии у своих детей спасательных жилетов или поплавков.

6) Исключите из программы отдыха на море алкоголь.




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Комментарии ( 5 )

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Нурик123 (Посетители) Сегодня, 13:53
Надо штрафовать крупным штрафом
 
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gem (Посетители) Сегодня, 13:37
Что там предупреждать....Запретить и все
 
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Критик SS (Посетители) Сегодня, 13:20
Нужно ещё мощнее огородить усилить это место, цена человека бесценна, понимаю что человек идёт осознана мол типа жизнь ему нужна, да вы правы, все таки в жизни государства и компетентные органы для этого и созданы, наркотики и распитие спиртного тоже нельзя, но люди покупают и умирают или ещё что то, обязательно нужно чтоб утонул тысячи или кто то из чиновничих и потом поставить, не справедливо, давайте акиматские кто там ещё, выделите и построит так чтоб туда ни муха не пробролась, где не надо, там столько безопасности не проити, где положено тебе в городе не пройдёшь там огорожена для vip, а тут все ходят не могут придумать, и штрафы после этого тоже, дайте название не шора, а какой нибудь стратегический объект и я посмотрю кто полезит
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:14
Цитата: Pinochet
не ребят, здесь нужно что то другое. а это все не работает.

Согласен! К нашим нужен подход другой!
Установите плакат с фото последнего утонувшего и напишите под ним: "Он тоже читал этот плакат,но всё-равно полез..." и далее подробно: сколько дней его искали,сколько людей участвовало в поиске,какие средства и финансы были затрачены для всего этого.А главное---сколько горя он принёс родным и близким...
И вообще,считаю правильным,если все финансовые издержки потраченные в этом месте вешать на родных утонувшего.Был предупреждён,знал на что идёт...
Может хоть это кого-то остановит
Берегите себя! Жизнь одна и она и так коротка...
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 13:00
Для горожан на водоканале «Шора» необходимо установить дополнительный иллюстративный плакат

Как всё просто оказывается.
 
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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 12:59
У нас все обычно так. Плюют на запрет и тонут, плюют на запрет и заражаются, и т.д.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:50
при всем уважении к дайверам:
1) Если вода холодная, то лучше отказаться от купания. Низкая температура воды может вызвать судороги, а также увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему низкая это сколько? где на берегу моря человек может узнать температуру? про особенности каждого организма не слышали?

2) В случае прогноза скорости ветра более шести метров в секунду также стоит отказаться от купания. все ли смотрят прогноз ветра кроме рыбаков?

3) Места с крутыми спусками, резкой глубиной и множеством камней несут особую опасность. - какую? если янырну в глубоком месте это опаснее чем я воткнусь башкой в мелководье?

4) Безопаснее всего отдыхать на оборудованных пляжах. -смотрите статистику, сколько утонуло на том же Достаре. кстати не самом глубоководном пляже.

5) Родителям необходимо удостовериться о наличии у своих детей спасательных жилетов или поплавков. - согласен. must have

6) Исключите из программы отдыха на море алкоголь.- а если я не купаюсь? и опять же бутыка пива или бокал вина за ужином на берегу это тоже алкоголь. или я потом обязательно утонуть могу?

не ребят, здесь нужно что то другое. а это все не работает. тем более информационные плакаты.
 
 

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