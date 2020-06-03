Доживём до понедельника! Предприниматели в Актау требуют снятия ограничений на работу

- У нас кредиты, семьи. Денег нет и платить нечем. Выданные 42 500 тенге мы уже давно потратили. Самолеты и поезда ходят. В магазинах собираются больше людей, чем в ресторанах, что за недоразумение? Где логика, - возмутилась одна из присутствующих Гульназ.

Возле областного акимата собрались несколько десятков человек. Это владельцы ресторанов, организаторы и ведущие праздников и вечеринок. Они требуют, чтобы власти региона сняли ограничения с их вида бизнеса.Собравшихся приняли в акимате и пообещали до понедельника рассмотреть ситуацию.Lada.kz продолжает следить за развитием событий.