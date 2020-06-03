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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 2543

Доживём до понедельника! Предприниматели в Актау требуют снятия ограничений на работу

Собравшиеся граждане высказали своё недовольство по поводу продолжающихся ограничений в деятельности ресторанов.

Фото корреспондента Lada.kz
Возле областного акимата собрались несколько десятков человек. Это владельцы ресторанов, организаторы и ведущие праздников и вечеринок. Они требуют, чтобы власти региона сняли ограничения с их вида бизнеса.

- У нас кредиты, семьи. Денег нет и платить нечем. Выданные 42 500 тенге мы уже давно потратили. Самолеты и поезда ходят. В магазинах собираются больше людей, чем в ресторанах, что за недоразумение? Где логика, - возмутилась одна из присутствующих Гульназ.


Собравшихся приняли в акимате и пообещали до понедельника рассмотреть ситуацию.

Lada.kz продолжает следить за развитием событий.



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Комментарии ( 6 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 17:42
Тарзана пример заразительный! )))
 
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  • Космос
 Око (Посетители) Сегодня, 16:37
Кая Снегова,
Понятно...то есть сейчас ( а карантин то ещё никто не отменял) тои пойдут полным ходом?))

всё вижу
 
-1
  • Vladimir7737
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  • Око
  • Qwerty567
  • Космос
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:34
Цитата: Око
Работают же рестораны. До 23:00...не?

lol Этого мало!Надо чтоб до упора,до конца,чтоб с выносом тела из зала! rofl
В 23:00 у человека открывается "второе дыхание" и он становится чемпионом мира по всем видам спорта и обладателем всех рекордов Гиннесса...,а тут ему в 23:00 выписывают тормоза,так и не дав реализовать свои возможности! lol
Вот за кого переживают "владельцы ресторанов, организаторы и ведущие праздников и вечеринок."
 
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  • elek
 mer (Посетители) Сегодня, 16:14
Цирк продолжается, одним всё, другим дырку от бублика.
 
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Кая Снегова (Журналисты) Сегодня, 16:02
Око,
В данном случае речь о владельцах банкетных заведениях

Око,
В данном случае возмущаются владельцы банкетных помещений
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 16:00
В одних только автобусах посмотрите сколько людей шоркаются друг с другом !!!
 
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  • Multiverse
  • Bass66
 Око (Посетители) Сегодня, 15:43
Работают же рестораны. До 23:00...не?

всё вижу
 
 

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