В пригороде Актау временно перекроют дорогу

Автодорога в районе АЗС «Нурас» будет перекрыта 4 июня с 10:00 до 18:00.Объезд предусмотрен с правой стороны.Как сообщили в ТОО «Батыс Мунай Курылыс», временные неудобства связаны с ремонтом двухрядной несущей конструкции теплотрассы над проезжей частью автодороги.