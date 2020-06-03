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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:22

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В Мангистау 175 выпускников получат гранты акима области

На обучение специальностям, необходимым для региона, планируется выделить 175 грантов. Об этом на брифинге рассказал руководитель областного управления образования Аскар Сейдалиев.

Фото из доступных источников
В этом году, по словам Аскара Сейалиева, утверждён объём государственного гранта на 69 256 мест.

На бакалавриат рассчитано 53 785 грантов, магистратуру - 13 159 грантов, докторантуру PhD - 2 312 грантов.

Приём документов на участие в конкурсе по присуждению государственных грантов пройдет с 13 по 20 июля на базе университета имени Есенова. Рассмотрение документов пройдет с 21 июля по 1 августа. Результаты конкурса будут объявлены после 1 августа.

- Кроме того, утвердили объем грантов, финансируемых из местного бюджета на специальности, необходимые для нашего региона. Это, прежде всего, сферы медицины, педагогики, IT, строительства, машиностроения, ветеринарии и сельского хозяйства. В этом году мы планируем выделить около 175 грантов, - отметил Аскар Сейдалиев.


Также будет проведён конкурс на грант «Серпін». Этот проект реализуется в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Мангистауской областях. Участниками смогут стать выпускники, которые набрали не менее 50 баллов на ЕНТ в комплексном тестировании и не менее семи баллов на каждый выбранный предмет.

В организациях технического и профессионального образования государственный образовательный заказ на 2020-2021 учебный год сформирован на 4004 места.



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