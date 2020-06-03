В Мангистау 175 выпускников получат гранты акима области

- Кроме того, утвердили объем грантов, финансируемых из местного бюджета на специальности, необходимые для нашего региона. Это, прежде всего, сферы медицины, педагогики, IT, строительства, машиностроения, ветеринарии и сельского хозяйства. В этом году мы планируем выделить около 175 грантов, - отметил Аскар Сейдалиев.

В этом году, по словам Аскара Сейалиева, утверждён объём государственного гранта на 69 256 мест.На бакалавриат рассчитано 53 785 грантов, магистратуру - 13 159 грантов, докторантуру PhD - 2 312 грантов.Приём документов на участие в конкурсе по присуждению государственных грантов пройдет с 13 по 20 июля на базе университета имени Есенова. Рассмотрение документов пройдет с 21 июля по 1 августа. Результаты конкурса будут объявлены после 1 августа.Также будет проведён конкурс на грант «Серпін». Этот проект реализуется в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской и Мангистауской областях. Участниками смогут стать выпускники, которые набрали не менее 50 баллов на ЕНТ в комплексном тестировании и не менее семи баллов на каждый выбранный предмет.В организациях технического и профессионального образования государственный образовательный заказ на 2020-2021 учебный год сформирован на 4004 места.