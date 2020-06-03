В Мангистау реализуют 20 автодорожных проектов

- Ведётся реконструкция автомобильной дороги от водозаборного канала «МАЭК» до морского порта Курык. Три очереди проекта из пяти уже находятся на завершающей стадии. Дорога идет вдоль побережья Каспия, поэтому является важным объектом для туристической отрасли региона. Кроме того, в этом году ведется реконструкция трасс Жынгылды – Шайыр - местность Шеркала, Шетпе - Кызан и строительство автомобильной дороги от поселка Умирзак до тёплого пляжа в Актау, - сообщает издание.

- Дорожники в этом году отремонтируют порядка 150 километров дорог областного и местного значения. В регионе также предусмотрен средний ремонт дороги республиканского значения Доссор – Кульсары – Бейнеу - Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай - порт Актау. Мангистауская область является лидером среди регионов Казахстана по качеству областных и районных дорог. Общая протяженность местной сети здесь составляет 1 928 километров, из них доля автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 93 процента, - отмечает издание.

На сегодняшний день в области проходит строительство, реконструкция и средний ремонт автодорог местного значения и капитальный ремонт республиканских дорог.Большая часть автодорожных проектов приходится на средний ремонт дорог, связывающих населенные пункты области.Планируется обновить участки дорог: Кызан - Акшымырау, Шетпе – Тиген – Кызан, Форт-Шевченко – Таушык – Шетпе, станция Мангистау – карьер-400, Жанаозен – Куланды.Кроме этого, будут модернизированы подъезды к девяти населенным пунктам. Это подъезд к станции Ералиево, к станции Жанаозена, к городу Жанаозен, к поселку Шайыр, к пионерскому лагерю села Онды, к поселку Жармыш, к селу Сынгырлау, к селу Кызылозен и к селу Таучик.