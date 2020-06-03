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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:16

Просмотров: 1025

В Мангистау реализуют 20 автодорожных проектов

В 2020 году в Мангистауской области планируется реализовать около 20 автодорожных проектов. Об этом сообщает информационное агентство «Казинформ».

Фото из архива «Лады»
На сегодняшний день в области проходит строительство, реконструкция и средний ремонт автодорог местного значения и капитальный ремонт республиканских дорог.

- Ведётся реконструкция автомобильной дороги от водозаборного канала «МАЭК» до морского порта Курык. Три очереди проекта из пяти уже находятся на завершающей стадии. Дорога идет вдоль побережья Каспия, поэтому является важным объектом для туристической отрасли региона. Кроме того, в этом году ведется реконструкция трасс Жынгылды – Шайыр - местность Шеркала, Шетпе - Кызан и строительство автомобильной дороги от поселка Умирзак до тёплого пляжа в Актау, - сообщает издание.


Большая часть автодорожных проектов приходится на средний ремонт дорог, связывающих населенные пункты области.

Планируется обновить участки дорог: Кызан - Акшымырау, Шетпе – Тиген – Кызан, Форт-Шевченко – Таушык – Шетпе, станция Мангистау – карьер-400, Жанаозен – Куланды.

Кроме этого, будут модернизированы подъезды к девяти населенным пунктам. Это подъезд к станции Ералиево, к станции Жанаозена, к городу Жанаозен, к поселку Шайыр, к пионерскому лагерю села Онды, к поселку Жармыш, к селу Сынгырлау, к селу Кызылозен и к селу Таучик.

- Дорожники в этом году отремонтируют порядка 150 километров дорог областного и местного значения. В регионе также предусмотрен средний ремонт дороги республиканского значения Доссор – Кульсары – Бейнеу - Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай - порт Актау. Мангистауская область является лидером среди регионов Казахстана по качеству областных и районных дорог. Общая протяженность местной сети здесь составляет 1 928 километров, из них доля автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет 93 процента, - отмечает издание.



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Комментарии ( 3 )

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Саид. (Посетители) Сегодня, 21:01
Дороги республиканского значения Доссор – Кульсары – Бейнеу - Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай..

Цитата: Критик SS

Это очень хорошие новости,

НЕ!, совсем!..Потому ЧТО!, эту дорогу планируют в этом году сделать платной..
Поэтому засуетились делать заплатки и после стричь бабло с автолюбителей...

Как здесь оказался?. Стреляли!... И !, пишут не верно.
 
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  • Саид.
 Критик SS (Посетители) Сегодня, 20:43
Это очень хорошие новости, уже где есть дорога есть жизнь говорим))), я сам живу в городе, но хочу попросить не много обратите внимание на меж дачневые или там как жилые масивы, там пустите асфальтик хоть не много промежутками, а то не возможно въехать и выехать, у меня там некого нет, просто иногда проезжаю, а люди дети идут по грязям слякать в дождь, другое время пыль не видать нечего, и это все вблизи города, как бы не для себя
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:37
строительство автомобильной дороги от поселка Умирзак до тёплого пляжа в Актау, - сообщает издание.

Вообще-то она начинается не от п.Умирзак,а будет проходить по восточной её части.А начинается она от Т-образного перекрёстка (сейчас уже полноценный Х-образный,со светофорами,семафорами и переездом через ж/д пути) в районе после п.Приморский (поворот ТЭС-1 и Морпорт)
 
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  • Космос
  • buten
 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 19:22
Обновите маленький участок дороги от Маэка до дороги на ералиево дорога как после бомбежки.

Бойтесь гнева терпеливых
 
 

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