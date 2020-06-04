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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:51

Просмотров: 492

Полиция оштрафовала водителей кортежа с выпускниками в Жанаозене

Устроивших опасную езду на дорогах в Жанаозене водителей привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
 

Кадр видео
Участниками «покатушек», как отметили в ведомстве, стали водители восьми автомобилей. Установлено, что им от 18 до 25 лет.

- Все автомобили водворены на штрафную стоянку. На водителей оформлены протоколы по части 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности) и части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство), - сообщили в ведомстве.


Статья 593 часть 2 КоАП РК предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Статья 612 часть 1 КоАП РК влечёт предупреждение либо штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Напомним, своё видео выпускники выложили в социальные сети.



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