Полиция оштрафовала водителей кортежа с выпускниками в Жанаозене

- Все автомобили водворены на штрафную стоянку. На водителей оформлены протоколы по части 2 статьи 593 КоАП РК (Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности) и части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство), - сообщили в ведомстве.

Участниками «покатушек», как отметили в ведомстве, стали водители восьми автомобилей. Установлено, что им от 18 до 25 лет.предусматривает штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.влечёт предупреждение либо штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.Напомним, своё видео выпускники выложили в социальные сети.