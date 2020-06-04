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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 7861

В Мангистау могут усилить карантин

В Мангистау и еще в ряде областей поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается на официальном информационном ресурсе Премьер-Министра Республики Казахстан.

Заседание Межведомственной комиссии
На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране.

Министр здравоохранения Е. Биртанов отметил, что в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусом.

В этой связи заместителем Премьер-Министра поручено акиматам Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в т. ч. с возможным усилением ограничительных мер.

- Акиматы регионов должны обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Если субъекты бизнеса не будут их соблюдать, то их необходимо временно закрывать до устранения нарушений. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, — отметил Е. Тугжанов.



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Комментарии ( 6 )

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mer (Посетители) Сегодня, 12:29
Шьёрт побери, если мы будем все друг друга контролировать, однозначно все заболеем, контактов не избежать. Вывод, надо всем переболеть, так или иначе, чтобы появился иммунитет. Когда прекратится этот психоз мирового масштаба? Вообще люди, вы посмотрите, на кого стали похожи?
 
-2
  • Pontilimo1980
  • Freeman81
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Muaxaxaxa (Посетители) Сегодня, 12:21
dundya,цирк это когда после двух месяцев пандемии, разъяснений, график и статистики, ты опять сравниваешь корону с гриппом, простудой и даже раком(sic!).
 
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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 11:47
а что, акиМАТовские были иль будуть на карантине?, да ну бросьте - пилить бюджет и что ышчё можно по удалёнке? - не поверю...
 
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  • Сергей Владимиров
  • Pontilimo1980
  • mer
  • kz1990
 dundya (Посетители) Сегодня, 11:32
**** все болеют и выздоравливают, что за ерунда, болезнь как грипп и простуда. А что из-за гриппа карантин не делали?или из-за рака и т.п. Хватит цирка, ну не смешно уже.
 
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  • tolk
  • gem
  • Сергей Владимиров
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 10:25
Без комментариев

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • Сергей Владимиров
  • Pontilimo1980
  • mer
  • Freeman81
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:12
Если субъекты бизнеса не будут их соблюдать, то их необходимо временно закрывать до устранения нарушений. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, — отметил Е. Тугжанов.

это вас надо уже закрывать всех. и надолго. сидят там деятели хреновы.
сами то че по факту сделали?
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 10:06
Окематовцы сами на карантине, что они там контролировать собираются?
 
-1
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  • веснушка
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 09:55
Опять что ли beat
 
 

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