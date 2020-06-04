В Мангистау могут усилить карантин

- Акиматы регионов должны обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Если субъекты бизнеса не будут их соблюдать, то их необходимо временно закрывать до устранения нарушений. Это необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, — отметил Е. Тугжанов.

На заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы текущей эпидемиологической ситуации в стране.Министр здравоохранения Е. Биртанов отметил, что в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусом.В этой связи заместителем Премьер-Министра поручено акиматам Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в т. ч. с возможным усилением ограничительных мер.