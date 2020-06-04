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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 235

На покраску фасадов домов в Актау выделено 470 миллионов тенге

Покраской фасадов занимается ТОО «Ондасын Строй». Завершить работы планируется в сентябре. Об этом рассказал Далер Нуруллаев, помощник заместителя акима Актау.

Фото Рашида Исмагилова
В конкурсе на покраску фасадов домов в Актау участвовали три строительные компании, победителем стало ТОО «Ондасын Строй».

- К работе приступили в начале июня. Начали с нижних микрорайонов. Нами было принято решение покрасить фасады домов в нижней зоне города в бежевые тона, тут дома более низкой этажности и грязными становятся быстро. В верхних микрорайонах фасады будем делать белым цветом. Город называется Актау, в переводе белая гора. Поэтому и дома мы решили сделать белыми. На сегодняшний день покраской домов занимаются 20 профессиональных альпинистов из Актау и Петропавловска. Ожидаем еще 20 человек из Алматы, Нур-Султана и Южного Казахстана, – рассказал Далер Нуруллаев, помощник заместителя акима Актау.

На покраску фасадов домов в Актау выделено 470 миллионов тенге


На покраску домов акимат Актау предложил почти 758 миллионов тенге. Подрядчик выиграл тендер с заявленной суммой 469 917 840 тенге.

- В смете было заложено 1200 тенге за квадратный метр, но подрядчик посчитал 1000 тенге за кв. м. В среднем, покраска пятиэтажного дома обойдется в два с половиной миллиона тенге. Девятиэтажный - 6-7 миллионов тенге. За работу взялся серьезный подрядчик, не думаю, что он не справятся. Нам лишь бы он качественно покрасил дома в те цвета, в которые мы его просим. Гарантию он дал пять лет, что цвет не выгорит, – сообщил Далер Нуруллаев, помощник заместителя акима Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:27
?
(
да уж, кому война а кому мать родна - в период экономического кризиса когда десятки тысяч людей остались без работы а тысячи предприятий закрылись покраска домов это самое актуальное и первоочередное мероприятие! applause
 
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Let On (Посетители) Сегодня, 12:19
У нас в нижних мкр покрасили только те дома, которые видно с дороги.как всегда полумеры..
 
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  • Василий Кравчук
 leo529 (Посетители) Сегодня, 12:17
Нами было принято решение покрасить фасады домов в нижней зоне города в бежевые тона, тут дома более низкой этажности и грязными становятся быстро.
А если их не красить и оставить кирпич как есть, то они вообще не пачкаются :))
 
 

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