На покраску фасадов домов в Актау выделено 470 миллионов тенге

В конкурсе на покраску фасадов домов в Актау участвовали три строительные компании, победителем стало ТОО «Ондасын Строй».- К работе приступили в начале июня. Начали с нижних микрорайонов. Нами было принято решение покрасить фасады домов в нижней зоне города в бежевые тона, тут дома более низкой этажности и грязными становятся быстро. В верхних микрорайонах фасады будем делать белым цветом. Город называется Актау, в переводе белая гора. Поэтому и дома мы решили сделать белыми. На сегодняшний день покраской домов занимаются 20 профессиональных альпинистов из Актау и Петропавловска. Ожидаем еще 20 человек из Алматы, Нур-Султана и Южного Казахстана, – рассказал Далер Нуруллаев, помощник заместителя акима Актау.На покраску домов акимат Актау предложил почти 758 миллионов тенге. Подрядчик выиграл тендер с заявленной суммой 469 917 840 тенге.- В смете было заложено 1200 тенге за квадратный метр, но подрядчик посчитал 1000 тенге за кв. м. В среднем, покраска пятиэтажного дома обойдется в два с половиной миллиона тенге. Девятиэтажный - 6-7 миллионов тенге. За работу взялся серьезный подрядчик, не думаю, что он не справятся. Нам лишь бы он качественно покрасил дома в те цвета, в которые мы его просим. Гарантию он дал пять лет, что цвет не выгорит, – сообщил Далер Нуруллаев, помощник заместителя акима Актау.