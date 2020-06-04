В детских садах Мангистау работают 177 дежурных группы

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Дежурные группы посещает более 2000 детей.



- в Актау - 1487 малышей, в Жанаозене - 512, в Каракиянском районе - 38, в Мунайлинском районе - 15 детей. Всего в дежурных группах работают 422 педагога и 770 технических работников. Ежедневный прием детей в детских садах проводится на свежем воздухе, где у детей измеряют температуру. В группе не больше 10 ребятишек. В помещениях проводится ежедневная влажная уборка, дезинфекция, вентиляция, – отметил Аскар Сейдалиев, руководитель управления образования Мангистауской области.