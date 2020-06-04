Полицейского подозревают в покупке недвижимости на полученные от проституток деньги в Актау

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Досудебное расследование в отношении одного из фигурантов дела ведется по статье 218, часть 1 УК РК (вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) за приобретение недвижимого имущества на денежные средства, добытые преступным путем.
- Антикоррупционной службой по Мангистауской области совместно с прокуратурой области была пресечена деятельность преступной группы, которая организовала на территории Актау сеть притонов для занятия проституцией. Среди лиц, оказывающих интимные услуги, имелись граждане с положительным тестом на коронавирусную инфекцию СОVID-19. Принятыми мерами было изолированно 87 человек (в том числе восемь участников преступной группы), у двух из которых обнаружена коронавирусная инфекция. По данным фактам антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование по части 3 статьи 309 УК РК (организация содержания притонов для занятия проституцией преступной группой), статьи 305 УК РК (сокрытие информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей), – сообщили в ведомстве.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.
Напомним, что уличённые в покровительстве жриц любви двое местных полицейских были уволены со службы.
- Антикоррупционной службой по Мангистауской области совместно с прокуратурой области была пресечена деятельность преступной группы, которая организовала на территории Актау сеть притонов для занятия проституцией. Среди лиц, оказывающих интимные услуги, имелись граждане с положительным тестом на коронавирусную инфекцию СОVID-19. Принятыми мерами было изолированно 87 человек (в том числе восемь участников преступной группы), у двух из которых обнаружена коронавирусная инфекция. По данным фактам антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование по части 3 статьи 309 УК РК (организация содержания притонов для занятия проституцией преступной группой), статьи 305 УК РК (сокрытие информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей), – сообщили в ведомстве.
Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.
Напомним, что уличённые в покровительстве жриц любви двое местных полицейских были уволены со службы.
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