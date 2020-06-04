Ремонтные работы начались на набережной 15 микрорайона Актау

На набережной 15 микрорайона Актау начались ремонтные работы.Проводит работы подрядная организация ТОО «Альянс LTD».- В связи с влажным морским климатом амфитеатр на набережной требует постоянного ухода. Ремонтом будет заниматься компания, ответственная за строительство амфитеатра. Подрядчик восстановит поврежденные участки и устранит трещины, - отметили в пресс-службе акима города.