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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:16

Просмотров: 1389

Ремонтные работы начались на набережной 15 микрорайона Актау

На побережье 15 микрорайона начался ремонт амфитеатра. Объект требует реставрации из-за влажного морского климата. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото Рашида Исмагилова
На набережной 15 микрорайона Актау начались ремонтные работы.

Ремонтные работы начались на набережной 15 микрорайона Актау


Проводит работы подрядная организация ТОО «Альянс LTD».

Ремонтные работы начались на набережной 15 микрорайона Актау


- В связи с влажным морским климатом амфитеатр на набережной требует постоянного ухода. Ремонтом будет заниматься компания, ответственная за строительство амфитеатра. Подрядчик восстановит поврежденные участки и устранит трещины, - отметили в пресс-службе акима города.



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Комментарии ( 12 )

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vaterloo (Посетители) Сегодня, 17:01
У памятника Т Г Шевченко и у Вечного огня лежала прекрасная брусчатка! Она бы еще не один десяток лет простояла Зачем надо была трогать!!!? Скоро там начнут ремонтные работы!!!
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 16:47
Акима которого не знают как зовут 90% горожан,
Аким которого не видно и не слышно с самого назначения,
Аким который не выступил ни по одному резонансному вопросу ,
Аким которого не знают в лицо,
Это не аким города , это недоразумение! В отставку такого! Нам такой не нужен.
 
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 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 16:31
Самый популярный вопрос:где-же аким города?
Или он давно забил на все эти безобразия?

i
 
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 DAD (Посетители) Сегодня, 15:49
Почему не занимались этим тогда, когда набережная была закрыта?!
Хотя проверить бы вообще весь этот ремонт...
 
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 leo529 (Посетители) Сегодня, 15:37
Это может длиться до бесконечности...
Почему, когда я что-нибудь крашу или ремонтирую, то хватает как минимум на несколько лет, а тут чуть ли не каждый год ремонт.... а ну да, влажный морской климат же :))
П.С. Столбы с указателями микрорайонов, установленные по всему городу летом 2018, выкрашенные черной глянцевой краской, уже частично поржавели, а некоторые даже очень сильно... все тот же влажный климат :))?
 
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 M_lena (Посетители) Сегодня, 15:37
Боже, вы когда строили его не знали, что у нас влажный морской климат что ли?

Нет, на хрена пол перфоратором долбить, нормальное покрытие, простояло бы еще не год.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:20
назову с десяток стран, с более влажным, морозным и т.д. климатом, где каждый раз проходя по набережной, простой улице, центральной площади, которой чуть ли не тысяча лет а иногда и больше, ни разу не видел трещин, ям, сколов или ремонтных работ.
есть одно небольшое отличие от нас - там все знают сколкьо зарабатывает мэр города и все остальные чиновники, и за какие деньги он покупает себе машину или строит дом.
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 15:01
судя по бессменной экипировке рабочих - резиновые тапочки и спортивки - основные работы такие же профессионалы в таких же условиях производили bravo
 
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 Ян (Посетители) Сегодня, 14:42
ЛАДА спасибо.
Ремонт значит через пару лет как сдали в эксплуатацию,значит материалы подобрали дешёвые и списали всё на морской климат и неважные условия,очень удобно кстати.....
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 14:29
А кто проект принимал? Кто принимал работу? Почему не предусмотрели влажный климат? Почему новые строения и композиции требуют ремонт? Кто за это будет отвечать?
Ау! гор аким ты где?
Надеюсь этим распилом заинтересуется прокуратура. Сколько можно бюджетных денег вбухивать в одноразовую набережную? Нашли новый способ ежегодного обогащения за счёт налогоплатильщиков!
 
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