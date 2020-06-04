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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:56

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Водовозы несколько дней не доставляли питьевую воду для жителей села Кызылтобе в Мангистау

Жители села Кызылтобе в Мунайлинском районе Мангистау возмутились перебоями с подвозом питьевой воды. В пресс-службе акимата района рассказали, из-за чего появилась проблема с водоснабжением села.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Жители села Кызылтобе в Мунайлинском районе пожаловались на нехватку питьевой воды. Водопровод в населенном пункте отсутствует и водоснабжение производится водовозами.

По словам сельчан, воду не привозили в течение пяти-шести дней.

- Очередь за водой еще в 03:00 ночи появляется. В 06:00 утра начинают воду давать. Очередь еще и по записи. Мы в каком веке живем? Почему нельзя поставлять воду регулярно?, – сетуют жители населённого пункта.

В пресс-службе акимата Мунайлинского района сообщили, что объем подачи воды в район собираются увеличить.

- С водоснабжающих станций села Кызылтобе ежедневно поставлялась вода в село на 15-ти водовозах. Они делали 250 рейсов в день. Мы планируем увеличить количество рейсов до 300 ежедневно. Ажиотаж создался из-за того, что опреснительный завод «Каспий» в течение двух-трех дней не поставлял воду в район в нужном количестве, - сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.

В пресс-службе исполнительного органа района отметили, что в данный момент 74 процента населения обеспечены водоснабжением.

- Прокладывается водопровод в селах Кызылтобе, Айракты и Бесшокы Мунайлинского района, к концу года планируем закончить. Работами занимается ТОО «Шебер». На эти цели потрачено 2 миллиарда 50 миллионов тенге, - добавили в пресс-службе района.




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