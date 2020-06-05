В Актау зафиксирован самый высокий тариф в стране на холодную воду

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По данным Energyprom.kz, самые высокие тарифы на горячую воду среди крупных городов и мегаполисов страны – в Алматы и Караганде, на холодную – в Актау.
- За январь–апрель 2020 года водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений, увеличившись с учётом инфляции на 3,4 процента, составили в стоимостном выражении 81,9 миллиарда тенге. Из них 42,6 процента (34,84 миллиарда тенге) пришлось на сбор, обработку и распределение воды; 41,9 процент — на сбор, обработку и удаление отходов, а также утилизацию или восстановление материалов; 14,8 процентов — на сбор и обработку сточных вод,- сообщается на сайте Energyprom.kz.
Среди регионов наибольший объём в секторе пришёлся на Шымкент (12,5 миллиардов тенге), Северо-Казахстанскую область (11,2 миллиарда тенге) и столицу (7,4 миллиарда тенге).
- В целях продолжения работ по рациональному обеспечению населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения, в рамках государственной программы «Нұрлы жер» на 2020–2025 годы, в текущем году из республиканского бюджета предусмотрено 111,5 миллиарда тенге на реализацию 316 проектов, сообщает комитет по делам строительства и ЖКХ.
В результате планируется достигнуть показателя обеспеченности населения питьевой водой в городах до 97,5 процента, это свыше 10 миллионов человек; в сельской местности — до 87,7 процента или 6,84 миллиона человек. Охват очисткой сточных вод в городах составит 74,9 процента.
В натуральном выражении объём поставляемой природной воды составил 891,55 миллиона кубических метров, годовое сокращение — 0,1 процента. Из всего объёма природной воды 40 процентов пришлось на питьевую воду (356,26 миллиардов кубических метров, минус 0,4 процента по сравнению с январём–апрелем 2019 года), 60 процентов — на не питьевую (535,29 миллиарда кубических метров, плюс 0,2 процента).
В разрезе регионов 41,5 процента природной воды пришлось на Мангистаускую область (369,61 миллиона кубических метров, минус 2,5 процента за год), 15,1 процента — на Карагандинскую область (134,34 миллиона кубических метров, плюс 1,9 процента), 8,2 процента — на Алматы (73,15 миллиона кубических метров, минус четыре процента).
Наибольший объём питьевой воды пришёлся на Алматы, Карагандинскую область и столицу; непитьевой — на Мангистаускую, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области.
Средняя по Казахстану цена на горячую воду в апреле текущего года составляла 229,89 тенге за кубический метр, на холодную — 67,46 тенге за кубический метр; цена на канализационные услуги — 46,17 тенге за кубический метр.
Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов горячая вода обходилась карагандинцам (337,91 тенге), дешевле всего — жителям Талдыкоргана (183,30 тенге).
Самые высокие тарифы на холодную воду отмечены в Актау (223,87 тенге), самые низкие — в Кызылорде и Павлодаре.
Тарифы на канализацию выше всего в Караганде (90,78 тенге за кубический метр), ниже всего — в Таразе (13,39 тенге).
- За январь–апрель 2020 года водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений, увеличившись с учётом инфляции на 3,4 процента, составили в стоимостном выражении 81,9 миллиарда тенге. Из них 42,6 процента (34,84 миллиарда тенге) пришлось на сбор, обработку и распределение воды; 41,9 процент — на сбор, обработку и удаление отходов, а также утилизацию или восстановление материалов; 14,8 процентов — на сбор и обработку сточных вод,- сообщается на сайте Energyprom.kz.
Среди регионов наибольший объём в секторе пришёлся на Шымкент (12,5 миллиардов тенге), Северо-Казахстанскую область (11,2 миллиарда тенге) и столицу (7,4 миллиарда тенге).
- В целях продолжения работ по рациональному обеспечению населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения, в рамках государственной программы «Нұрлы жер» на 2020–2025 годы, в текущем году из республиканского бюджета предусмотрено 111,5 миллиарда тенге на реализацию 316 проектов, сообщает комитет по делам строительства и ЖКХ.
В результате планируется достигнуть показателя обеспеченности населения питьевой водой в городах до 97,5 процента, это свыше 10 миллионов человек; в сельской местности — до 87,7 процента или 6,84 миллиона человек. Охват очисткой сточных вод в городах составит 74,9 процента.
В натуральном выражении объём поставляемой природной воды составил 891,55 миллиона кубических метров, годовое сокращение — 0,1 процента. Из всего объёма природной воды 40 процентов пришлось на питьевую воду (356,26 миллиардов кубических метров, минус 0,4 процента по сравнению с январём–апрелем 2019 года), 60 процентов — на не питьевую (535,29 миллиарда кубических метров, плюс 0,2 процента).
В разрезе регионов 41,5 процента природной воды пришлось на Мангистаускую область (369,61 миллиона кубических метров, минус 2,5 процента за год), 15,1 процента — на Карагандинскую область (134,34 миллиона кубических метров, плюс 1,9 процента), 8,2 процента — на Алматы (73,15 миллиона кубических метров, минус четыре процента).
Наибольший объём питьевой воды пришёлся на Алматы, Карагандинскую область и столицу; непитьевой — на Мангистаускую, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области.
Средняя по Казахстану цена на горячую воду в апреле текущего года составляла 229,89 тенге за кубический метр, на холодную — 67,46 тенге за кубический метр; цена на канализационные услуги — 46,17 тенге за кубический метр.
Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов горячая вода обходилась карагандинцам (337,91 тенге), дешевле всего — жителям Талдыкоргана (183,30 тенге).
Самые высокие тарифы на холодную воду отмечены в Актау (223,87 тенге), самые низкие — в Кызылорде и Павлодаре.
Тарифы на канализацию выше всего в Караганде (90,78 тенге за кубический метр), ниже всего — в Таразе (13,39 тенге).