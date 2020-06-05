В Мангистау летние детские лагеря пока работать не будут

Фото из архива Lada.kz
В ведомстве сообщили, что из-за коронавируса работа летних лагерей пока под вопросом.
- В этом летнем сезоне из-за высоких рисков заражения коронавирусом решено пока не открывать места детского отдыха. Разрешение на работу летних детских лагерей санитарным врачом региона не выдано, - сообщили в управлении образования региона.
Ранее сообщалось, что во всех регионах Казахстана, кроме Алматы, откроют летние загородные и пришкольные лагеря.
- В этом летнем сезоне из-за высоких рисков заражения коронавирусом решено пока не открывать места детского отдыха. Разрешение на работу летних детских лагерей санитарным врачом региона не выдано, - сообщили в управлении образования региона.
Ранее сообщалось, что во всех регионах Казахстана, кроме Алматы, откроют летние загородные и пришкольные лагеря.
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