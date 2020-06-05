В августе в Актау обещают открыть Центр бокса

Центр бокса в Актау

По словам Каната Жумабаева, открытие центра запланировано на август текущего года.



- С открытием центра у жителей области будет возможность заниматься там шести видами спорта, которые входят в конфедерацию: қазақ күресі, бокс, греко-римская борьба, карате, таеквандо и тяжёлая атлетика. Вместимость спортивного комплекса составляет 20 тысяч квадратных метров. Рядом с ним находится гостиница на 99 мест. В этом оригинальном здании будут применены современные технологии. Оно оснащено всеми условиями. Имеется плавательный бассейн, баскетбольный, волейбольный, футбольный стадионы. Надеемся, что на олимпийских вершинах мы увидим сильнейших спортсменов, подготовившихся в этом спортивном комплексе, - рассказал Канат Жумабаев.



Чиновник также рассказал, что управление физической культуры и спорта региона во время карантина проводило многие мероприятия в онлайн режиме.



- Тренеры и спортсмены поддержали акцию «Мы вместе, мы дома!» и более 700 тренеров области по 90 видам спорта продолжили свои тренировки в онлайн формате. Федерациями, спортивными клубами и школами в карантинном режиме проведено множество мероприятий и среди населения региона в онлайн режиме. К примеру, соревнования по шахматам «Каспийский шах», участие в которых приняли более 300 человек. Среди них была и наш гроссмейстер Бибисара Асаубаева. Турнир проводился впервые в режиме онлайн по всему Казахстану. Кроме того, мы провели соревнования «Отжим пати» и «Присед пати». Победителей определяли из тех, кто делал отжимания и приседания более качественно и много раз. В этих двух мероприятиях приняли участие около 400 человек, - говорит Канат Жумабаев.



Пользой карантинного режима, по мнению Каната Жумабаева, стало увеличение интереса к спорту среди населения.



- В настоящее время количество занимающихся спортом по расчёту составляет 200 тысяч человек, и после окончания карантинного режима число занимающихся спортом резко увеличится. В сентябре мы планируем провести тесты Первого Президента Республики Казахстан. Это мероприятие станет одним из самых масштабных мероприятий этого года на уровне области. Я призываю всех жителей области участвовать в президентском тестировании. Победители и призёры будут награждены, - отметил заместитель руководителя управления спорта и физической культуры региона.