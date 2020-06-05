«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 05 Июня
+24...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 397.56 KZT
  • €1 = 445.94 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 1684

В августе в Актау обещают открыть Центр бокса

Строительство Центра бокса завершено на 90 процентов. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказал Канат Жумабаев, заместитель руководителя управления спорта и физической культуры региона.

Центр бокса в Актау
По словам Каната Жумабаева, открытие центра запланировано на август текущего года.

- С открытием центра у жителей области будет возможность заниматься там шести видами спорта, которые входят в конфедерацию: қазақ күресі, бокс, греко-римская борьба, карате, таеквандо и тяжёлая атлетика. Вместимость спортивного комплекса составляет 20 тысяч квадратных метров. Рядом с ним находится гостиница на 99 мест. В этом оригинальном здании будут применены современные технологии. Оно оснащено всеми условиями. Имеется плавательный бассейн, баскетбольный, волейбольный, футбольный стадионы. Надеемся, что на олимпийских вершинах мы увидим сильнейших спортсменов, подготовившихся в этом спортивном комплексе, - рассказал Канат Жумабаев.

Чиновник также рассказал, что управление физической культуры и спорта региона во время карантина проводило многие мероприятия в онлайн режиме.

- Тренеры и спортсмены поддержали акцию «Мы вместе, мы дома!» и более 700 тренеров области по 90 видам спорта продолжили свои тренировки в онлайн формате. Федерациями, спортивными клубами и школами в карантинном режиме проведено множество мероприятий и среди населения региона в онлайн режиме. К примеру, соревнования по шахматам «Каспийский шах», участие в которых приняли более 300 человек. Среди них была и наш гроссмейстер Бибисара Асаубаева. Турнир проводился впервые в режиме онлайн по всему Казахстану. Кроме того, мы провели соревнования «Отжим пати» и «Присед пати». Победителей определяли из тех, кто делал отжимания и приседания более качественно и много раз. В этих двух мероприятиях приняли участие около 400 человек, - говорит Канат Жумабаев.

Пользой карантинного режима, по мнению Каната Жумабаева, стало увеличение интереса к спорту среди населения.

- В настоящее время количество занимающихся спортом по расчёту составляет 200 тысяч человек, и после окончания карантинного режима число занимающихся спортом резко увеличится. В сентябре мы планируем провести тесты Первого Президента Республики Казахстан. Это мероприятие станет одним из самых масштабных мероприятий этого года на уровне области. Я призываю всех жителей области участвовать в президентском тестировании. Победители и призёры будут награждены, - отметил заместитель руководителя управления спорта и физической культуры региона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • синдбад
  • Око
  • arelav_74
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:58
предлагаю назвать центр бокса в честь Александра Александровича Драча!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 13:43
Muaxaxaxa, в новых районах и есть цивилизация, широкими дороги, большие супермаркеты,...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Есенгельды (Посетители) Сегодня, 13:06
Дұрыс стадион қашан салынады?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Юрий Спассков
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 11:15
вот бы кто открыл крытую арену с беговыми дорожками со специальным покрытием...эххх
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tolk
  • синдбад
  • arelav_74
  • lekler
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:57
Цитата: Muaxaxaxa
ожно строить такие объекты не в новых мкр, что почти в степи, а поближе к цивилизации?

в 4-м есть Маяк. в 11-м тоже спортзал для бокса открылся полгода назад
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Muaxaxaxa (Посетители) Сегодня, 10:41
А можно строить такие объекты не в новых мкр, что почти в степи, а поближе к цивилизации? Мне туда добираться, пешеходу, далеко, а тем кто в нижних живет и того больше. Обидно(
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика