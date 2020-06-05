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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:29

Просмотров: 6848

Появились подробности о выявленных заражённых в Мангистау

Четверо заражённых — жители Актау, ещё пятеро инфицированных — жители Бейнеуского района, по одному пациенту в Жанаозене и Мунайлинском районе. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Иллюстративное фото из открытых источников
В Мангистауской области сегодня, 5 июня, выявили 11 заражённых коронавирусом.

Один из заражённых прибыл с месторождения «ТенгизШевройл». Трое из пациентов контактировали с ранее заболевшими. У семи пациентов вирус выявлен при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие - совершеннолетние.

- У всех были чёткие признаки инфекции КВИ. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК региона.

По состоянию на 5 июня по области выявлено 319 человек с инфекцией COVID-19.
В Актау – 77
В Жанаозене – 31
В Мангистауском районе – 14
В Мунайлинском районе – 18
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 125
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 161
Летальный случай – 1



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Комментарии ( 2 )

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arstan90 (Посетители) Сегодня, 14:58
Чую на выходные закроет нас на карантин.
 
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  • Ну Ну
  • Леська
 Саша саша (Посетители) Сегодня, 12:35
"У всех были чёткие признаки инфекции КВИ" - это какие признаки - ОРВИ? Почему не сказано что по результатам анализов?
 
 

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