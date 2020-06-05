Появились подробности о выявленных заражённых в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
В Мангистауской области сегодня, 5 июня, выявили 11 заражённых коронавирусом.
Один из заражённых прибыл с месторождения «ТенгизШевройл». Трое из пациентов контактировали с ранее заболевшими. У семи пациентов вирус выявлен при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие - совершеннолетние.
- У всех были чёткие признаки инфекции КВИ. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК региона.
По состоянию на 5 июня по области выявлено 319 человек с инфекцией COVID-19.
В Актау – 77
В Жанаозене – 31
В Мангистауском районе – 14
В Мунайлинском районе – 18
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 125
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 161
Летальный случай – 1
Один из заражённых прибыл с месторождения «ТенгизШевройл». Трое из пациентов контактировали с ранее заболевшими. У семи пациентов вирус выявлен при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие - совершеннолетние.
- У всех были чёткие признаки инфекции КВИ. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК региона.
По состоянию на 5 июня по области выявлено 319 человек с инфекцией COVID-19.
В Актау – 77
В Жанаозене – 31
В Мангистауском районе – 14
В Мунайлинском районе – 18
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 125
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 161
Летальный случай – 1