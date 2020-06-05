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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:51

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На месторождении Каламкас зарегистрировано 18 случаев COVID-19

На 5 июня диагноз COVID-19 подтверждён в общей сложности у 18 человек на месторождении Каламкас. Все они госпитализированы в инфекционный стационар в Актау. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
В АО «Мангистаумунайгаз» сообщили, что первый заражённый на месторождении выявлен 29 мая в ходе прохождения обязательной послесменной термометрии. У работника «Каламкасмунайгаз» было обнаружено повышение температуры тела до 39 градусов. Мужчина был транспортирован в провизорный стационар в Актау, где у него подтвердился диагноз COVID-19.

- Согласно алгоритму действий на месторождение Каламкас незамедлительно прибыли специалисты управления Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) Мангистауского района. В рамках мероприятий ими был определён круг из близких контактных лиц, которые были изолированы в провизорное помещение на месторождении Каламкас. У всех взяты лабораторные анализы на COVID-19. Также были определены потенциальные контактные лица заболевшего сотрудника. Все они находятся под медицинским наблюдением в блоке общежития, который закрыт на временный карантин, - сообщили в ЦОК региона.

В рамках «Плана мероприятий по обеспечению готовности АО «Мангистаумунайгаз» на случай карантина на месторождениях все обсервационные помещения были подготовлены заранее и обеспечены всем необходимым. На месторождении Каламкас создан стратегический запас продовольствия и медикаментов.

- Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача РК №38 от 30 мая 2020 года и по рекомендации территориальных надзорных органов запрещён въезд и выезд на месторождение Каламкас до особого распоряжения руководства компании и местных государственных органов (за исключением автотранспорта, обеспечивающего жизнедеятельность персонала). Работа по изоляции контактных лиц продолжается. На месторождении Каламкас усилен санитарно-дезинфекционный режим во всех объектах, проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. Сейчас на месторождении работают специалисты управления здравоохранения, санитарно-эпидемиологических служб, которые предпринимают все меры для того, чтобы купировать болезнь, не дать ей распространиться, - рассказали в ЦОК региона.

По данным АО «Мангистаумунайгаз» и подрядных организаций, на месторождении Каламкас на вахте находятся 2473 работника.

В настоящее время месторождение работает в штатном режиме, ситуация находится под контролем.



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