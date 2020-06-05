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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 1600

В Мангистау проверили знания ПДД у полицейских

Сотрудники дорожной полиции, закреплённые за служебным автотранспортом, обязаны иметь соответствующий уровень знаний правил дорожного движения (ПДД) и показывать высокое качество вождения, а также обеспечивать безопасность на дорогах. О том, как сдали экзамен на знание ПДД, рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства
По указанию главы полиции Мангистау, генерала-майора Жанарбека Бактыбаева в департаменте полиции Мангистауской области регулярно проводятся служебные занятия по изучению правил дорожного движения и изменений законодательства в данной сфере с сотрудниками, закреплёнными за служебным транспортом.

В Мангистау проверили знания ПДД у полицейских


- На днях проверка знаний ПДД полицейских-водителей прошла в компьютерном классе департамента полиции. На знание правил проверялись полицейские, имеющие водительские удостоверения. Компьютерный класс оборудован для сдачи экзаменов по современной программе для решения тестов на знание Правил дорожного движения. Без особого волнения сдавали зачеты не только сотрудники полиции областного центра, но и из районов. С заданиями справились все тестируемые. Такой способ проверки знаний полицейских-водителей необходим для поддержания готовности решения оперативно-служебных задач, - рассказали в пресс-службе полиции.

В пресс-службе также отметили, что в целях поддержания образцового внешнего вида, определения строевой выправки сотрудников прошёл строевой смотр личного состава департамента.

В Мангистау проверили знания ПДД у полицейских


В Мангистау проверили знания ПДД у полицейских


В Мангистау проверили знания ПДД у полицейских


- В строевом смотре принял участие весь личный состав полиции Мангистауской области. Заместитель начальника департамента, полковник полиции Акшауов Болатбек лично проверил выправку, обратив особое внимание на форменное обмундирование полицейских, наличие служебных удостоверений, жетонов с личными номерами и нагрудных знаков. Также были проверены знания Закона Республики Казахстан «Об органах внутренних дел». При осмотре внешнего вида уделялось внимание правильности нашивки погон, размещению знаков отличия, эмблем, шевронов, наличию уставной прически и соответствующей обуви. Дополнительно сотрудникам было указано на необходимость повышения требований ко всему личному составу по поддержанию образцового внешнего вида и строевой выправки, на личную подготовку подчинённых. Строевые смотры способствуют укреплению навыков строевой подготовки, повышению уровня служебной дисциплины, - отметили в пресс-службе полиции.



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Комментарии ( 2 )

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  • Сергей Владимиров
 бобер (Посетители) Сегодня, 21:37
Моня, не смешите мои усы! Все сдали ПДД.Чтоб я так жил!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 ABCD (Посетители) Сегодня, 17:56
Половина не сдала экзамен на пдд,а купила как всегда!))
 
 

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