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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:22

Просмотров: 4814

Главный санитарный врач Мангистау обратился к жителям

Эпидситуация по заболеваемости коронавирусом в Мангистау остаётся нестабильной. В своем обращении к жителям региона главный государственный врач Мангистауской области Ергали Сыдыманов призвал людей не участвовать в массовых мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

Е.Сыдыманов
По информации пресс-службы департамента, на данный момент, начиная с марта текущего года, в регионе зарегистрировано 319 случаев коронавируса, один - с летальным исходом.

- С мая еженедельный темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией колеблется с 59,3 процента до 140,7 процента. На сегодняшний день эпидситуация нестабильная. Заболеваемость зарегистрирована практически во всех городах и районах области, - сказал Ергали Сыдыманов.

Высокая регистрация заболевания отмечается в Бейнеуском районе -124 случая, в Актау- 80 случаев, в Каракиянском - 47 случаев, в Жанаозене – 33 факта, в Мунайлинском районе -18. В Мангистауском районе зарегистрировано 13 больных коронавирусом, а в Тупкарағанском районе – пять.

- По анализам эпидемиологического расследования, из инфицированных коронавирусом 63,6 процента составляют те, кто находился в близком контакте с заболевшими. Призываю жителей области не участвовать в местах большого скопления людей, не участвовать в несанкционированных митингах. Прошу всех беречь своё здоровье и здоровье своих родных и близких, - сказал Ергали Сыдыманов.



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Комментарии ( 8 )

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Саид. (Посетители) Сегодня, 21:55
Цитата: htc
Наверно владельцы армянских номеров что-то мутят.

Им бесполезно мутить..
НА!, армянских номерах есть две буквы!..
Которые на казахском изречении имеют конкретный смысл!.. popa
Так и будет!..

Как здесь оказался?. Стреляли!... И !, пишут не верно.
 
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  • Саид.
 замакима (Посетители) Сегодня, 21:05
Упитанный какой! Наверно в ресторанах счета сам оплачивает! Молодец
 
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  • Космос
 Лао Бан (Посетители) Сегодня, 21:05
А че главврач без маски то?
 
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  • watlow
  • OpOp
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 20:43
tolk,
Как для чего, чтоб выглядело устрашающе.

Ян,
Они хотят сказать "Пойдёте на митинг обязательно заразитесь барановирусом, мы вам это обещаем"

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • Vladimir7737
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:34
Почему статистика не в реальном количестве больных на ДАННЫЙ МОМЕНТ ,а общее количество заболевших без вычета выздоровевших!?
 
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  • leo529
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  • valesa
  • almaty2018
 Ян (Посетители) Сегодня, 19:30
Не учавствовать в несанкционированых митингах))) Так вотоно чё Петрович)))) Вот артисты погорелого театра..........
 
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 htc (Посетители) Сегодня, 18:50
Походу какой-то митинг будет проходить в Мангистау. Наверно владельцы армянских номеров что-то мутят.
 
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 18:29
"не участвовать в несанкционированных митингах"
Думаю все уловили самый главный смысл данного обращения.
 
 

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