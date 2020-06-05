Главный санитарный врач Мангистау обратился к жителям

Е.Сыдыманов

По информации пресс-службы департамента, на данный момент, начиная с марта текущего года, в регионе зарегистрировано 319 случаев коронавируса, один - с летальным исходом.



- С мая еженедельный темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией колеблется с 59,3 процента до 140,7 процента. На сегодняшний день эпидситуация нестабильная. Заболеваемость зарегистрирована практически во всех городах и районах области, - сказал Ергали Сыдыманов.



Высокая регистрация заболевания отмечается в Бейнеуском районе -124 случая, в Актау- 80 случаев, в Каракиянском - 47 случаев, в Жанаозене – 33 факта, в Мунайлинском районе -18. В Мангистауском районе зарегистрировано 13 больных коронавирусом, а в Тупкарағанском районе – пять.



- По анализам эпидемиологического расследования, из инфицированных коронавирусом 63,6 процента составляют те, кто находился в близком контакте с заболевшими. Призываю жителей области не участвовать в местах большого скопления людей, не участвовать в несанкционированных митингах. Прошу всех беречь своё здоровье и здоровье своих родных и близких, - сказал Ергали Сыдыманов.