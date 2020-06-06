«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 06 Июня
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 399.51 KZT
  • €1 = 447.33 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 0

В Актау планируют разместить 250 резервуаров для полива

Объём каждой составляет пять тысяч литров. Их планируют периодически наполнять водой при помощи водовозов для индивидуального полива прилежащей территории. Об этом сообщили в пресс-службе компании-озеленителя ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».

Скриншот видеоматериала
В ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» рассказали о том, как будет производиться полив в Актау и Жанаозене.

Компания планирует разместить до 250 ёмкостей, объём каждой из которых составляет 5 000 литров. Резервуары будут наполнять водой для индивидуального полива прилежащей территории.

- Стоимость системы индивидуального полива и спринклерной системы входит в бюджет, выделенный на озеленение. Главной особенностью индивидуального полива является подача воды непосредственно к каждому растению в соответствии с его потребностью в воде. Благодаря этому расход воды и энергии при капельном орошении в пять раз меньше, чем при традиционных способах полива. Также в четыре раза снижаются нормы внесения минеральных удобрений, которые подаются вместе с водой непосредственно в корневую зону каждого растения, - отметили в пресс-службе подрядной организации.

В компании-озеленителе сообщили, что график полива зелёных насаждений в двух городах уже составлен, но на данный момент находится на утверждении в акимате города.

- Как только акимат предоставит утверждённый график, мы непременно разместим эту информацию в наших социальных сетях, - добавили в пресс-службе организации.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика