В Актау планируют разместить 250 резервуаров для полива

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В ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» рассказали о том, как будет производиться полив в Актау и Жанаозене.



Компания планирует разместить до 250 ёмкостей, объём каждой из которых составляет 5 000 литров. Резервуары будут наполнять водой для индивидуального полива прилежащей территории.



- Стоимость системы индивидуального полива и спринклерной системы входит в бюджет, выделенный на озеленение. Главной особенностью индивидуального полива является подача воды непосредственно к каждому растению в соответствии с его потребностью в воде. Благодаря этому расход воды и энергии при капельном орошении в пять раз меньше, чем при традиционных способах полива. Также в четыре раза снижаются нормы внесения минеральных удобрений, которые подаются вместе с водой непосредственно в корневую зону каждого растения, - отметили в пресс-службе подрядной организации.



В компании-озеленителе сообщили, что график полива зелёных насаждений в двух городах уже составлен, но на данный момент находится на утверждении в акимате города.



- Как только акимат предоставит утверждённый график, мы непременно разместим эту информацию в наших социальных сетях, - добавили в пресс-службе организации.