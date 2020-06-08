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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:11

Просмотров: 3989

Сделано в Актау! Жителей и гостей города катают на катамаранах местного производства

Суда, на которых проводят экскурсии вдоль побережья Каспийского моря, созданы в Актау. Материалы для строительства доставлялись из Европы, а также России и Китая. Об этом сообщается на информационном портале «Хабар24».

Скриншот из видеоматериала с сайта «Хабар24»
В Актау производят катамараны, на которых проводят экскурсии вдоль побережья.

Суда назвали в честь мангистауского плато - «Устюртами».

Управляет одним из катамаранов, как передает «Хабар24», девушка-капитан - Дарья Старостина.

- У меня папа – моряк. Он вырос здесь, он стремился, чтобы я тоже стала капитаном, и я уже три года стою за штурвалом. Самое сложное в работе капитана – не совершать ошибок, успеть всё вовремя. Матросы, несмотря на то, что они парни - слушаются, - сказала Дарья Старостина.

Двухпалубный катамаран создавался в Актау в течение девяти месяцев. Над ним работали члены местного яхт-клуба. Материалы для строительства доставляли из Европы, России и Китая.

- Когда составлялась «Дорожная карта развития туризма на воде в Мангистауской области», мы заявили, что можем построить двухпалубный, моторный прогулочный катамаран. Мы кредитовались по линии «Даму». Выпускаем стеклопластиковые лодки и небольшие моторные катера. Всё из стеклопластика. Это современный материал, он ничего не боится и не стареет, - пояснил Андрей Чулаков, местный предприниматель.

Матрос Руслан Калинин рассказал, что катамаран вмещает до 50 человек, включая экипаж.

Скорость катамарана достигает до 30 км. в час. На нем установлены два бесшумных и экономичных двигателя по 25 лошадиных сил.

На сегодняшний день по Каспию ходят два подобных судна. Третье в ближайшее время отправится в Атырау. Заказ на строительство четвёртого катамарана уже получен. В следующем году он отправится в столицу.



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Комментарии ( 5 )

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Александр Рыжих (Журналисты) Сегодня, 12:13
Банкир,Здравствуйте. Спасибо, поправили
 
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Банкир (Посетители) Сегодня, 12:01
Скорость катамарана достигает 30 узлов. На нем установлены два бесшумных и экономичных двигателя по 25 лошадиных сил.
Где-то ошибка. Или в скорости, или в мощности
 
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  • Neo_454
  • Vladimir7737
 indignant (Посетители) Сегодня, 11:51
132131212,Девушка с пелёнок под парусами своего отца. На воде увереннее, чем на суше. Даша, молодец!
 
-1
  • Vladimir7737
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132131212 (Посетители) Сегодня, 10:54
Женщина капитан это нонсенс bazar
 
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  • тинаки
  • valink
  • Лия
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:00
Замечательно! Семь футов вам под килем! bravo
 
 

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