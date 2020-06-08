Сделано в Актау! Жителей и гостей города катают на катамаранах местного производства

Скриншот из видеоматериала с сайта «Хабар24»
В Актау производят катамараны, на которых проводят экскурсии вдоль побережья.
Суда назвали в честь мангистауского плато - «Устюртами».
Управляет одним из катамаранов, как передает «Хабар24», девушка-капитан - Дарья Старостина.
- У меня папа – моряк. Он вырос здесь, он стремился, чтобы я тоже стала капитаном, и я уже три года стою за штурвалом. Самое сложное в работе капитана – не совершать ошибок, успеть всё вовремя. Матросы, несмотря на то, что они парни - слушаются, - сказала Дарья Старостина.
Двухпалубный катамаран создавался в Актау в течение девяти месяцев. Над ним работали члены местного яхт-клуба. Материалы для строительства доставляли из Европы, России и Китая.
- Когда составлялась «Дорожная карта развития туризма на воде в Мангистауской области», мы заявили, что можем построить двухпалубный, моторный прогулочный катамаран. Мы кредитовались по линии «Даму». Выпускаем стеклопластиковые лодки и небольшие моторные катера. Всё из стеклопластика. Это современный материал, он ничего не боится и не стареет, - пояснил Андрей Чулаков, местный предприниматель.
Матрос Руслан Калинин рассказал, что катамаран вмещает до 50 человек, включая экипаж.
Скорость катамарана достигает до 30 км. в час. На нем установлены два бесшумных и экономичных двигателя по 25 лошадиных сил.
На сегодняшний день по Каспию ходят два подобных судна. Третье в ближайшее время отправится в Атырау. Заказ на строительство четвёртого катамарана уже получен. В следующем году он отправится в столицу.
Суда назвали в честь мангистауского плато - «Устюртами».
Управляет одним из катамаранов, как передает «Хабар24», девушка-капитан - Дарья Старостина.
- У меня папа – моряк. Он вырос здесь, он стремился, чтобы я тоже стала капитаном, и я уже три года стою за штурвалом. Самое сложное в работе капитана – не совершать ошибок, успеть всё вовремя. Матросы, несмотря на то, что они парни - слушаются, - сказала Дарья Старостина.
Двухпалубный катамаран создавался в Актау в течение девяти месяцев. Над ним работали члены местного яхт-клуба. Материалы для строительства доставляли из Европы, России и Китая.
- Когда составлялась «Дорожная карта развития туризма на воде в Мангистауской области», мы заявили, что можем построить двухпалубный, моторный прогулочный катамаран. Мы кредитовались по линии «Даму». Выпускаем стеклопластиковые лодки и небольшие моторные катера. Всё из стеклопластика. Это современный материал, он ничего не боится и не стареет, - пояснил Андрей Чулаков, местный предприниматель.
Матрос Руслан Калинин рассказал, что катамаран вмещает до 50 человек, включая экипаж.
Скорость катамарана достигает до 30 км. в час. На нем установлены два бесшумных и экономичных двигателя по 25 лошадиных сил.
На сегодняшний день по Каспию ходят два подобных судна. Третье в ближайшее время отправится в Атырау. Заказ на строительство четвёртого катамарана уже получен. В следующем году он отправится в столицу.