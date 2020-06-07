Мангистауским сельчанам «ускорили» интернет

На сегодняшний день качество интернета в селе Жармыш доведена до уровня 3G. Планируется приобретение специального оборудования, чтобы каждый сельчанин мог подключить Wi-Fi у себя дома.Скорость интернета улучшена также в четырех сёлах полуострова Бузачи.