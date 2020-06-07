Мангистауским сельчанам «ускорили» интернет

Скорость интернета улучшена также в четырех сёлах полуострова Бузачи.
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Ақжолтай хабар. Маңғыстау ауданына қарасты бірнеше ауылда интернет жылдамдығы артты. Бүгін Жармыштағы интернеттің жылдамдығы “Beeline” операторы арқылы 3 G деңгейіне көтерілді. Сондай-ақ әр үйге “wi-fi” орнату үшін қаржы бөлініп, қондырғыға тапсырыс берілді. Сонымен қатар, Бозашы түбегінің төрт ауылының да интернетінің жылдамдығы осы оператор арқылы артты. Хорошие новости. В нескольких сёлах Мангистауского района повышена скорость интернета. Сегодня качество интернета в селе Жармыш посредством оператора “Beeline” доведена до уровня 3G . Наряду с этим, выделены средства для приобретения специального оборудования, чтобы каждый мог подключить у себя дома “wi-fi” . Скорость интернета увеличена также в четырех селах полуострова Бузачи посредством подключения данного оператора.
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