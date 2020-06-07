Кладоискатель на актауском пляже собрал монеты на сумму 1700 тенге

- Я думал все перекопано и здесь уже ничего на найти. Но, пройдя металлоискателем, к удивлению, обнаружил много «ходячих» монет, что меня очень порадовало, - поделился кладоискатель.

Вооружившись металлоискателем, местный житель отправился на раскопки 7 июня на пляж у яхт-клуба «Бриз».В итоге мужчине за 1,5 часа удалось собрать монеты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 тенге на сумму 1700 тенге.