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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:01

Просмотров: 11784

Задержание людей сняли на видео в Актау

Видео задержания появилось в Сети. Оно было снято 6 июня.

Кадр видео
На кадрах ролика видно, как у площади «Ынтымак» полицейские и военнослужащие сажают несколько человек в специальный служебный автобус.

Автор ролика и женщины на видео возмущаются задержанием.

Как объяснили полицейские на видео, в связи с ограничительными мерами большое скопление людей запрещено. В связи с этим они намерены задерживать граждан.




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Комментарии ( 13 )

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Muaxaxaxa (Посетители) Сегодня, 22:12
Ох, уж эти поклонники сбежавжего вора-миллиардера. Пока он попивает дорогое вино и закусывает сыром, дурачки в жару ходят на митинги ради него.

Ох, уж эти поклонники сбежавшего вора-миллиардера. Пока он попивает дорогое вино и закусывает сыром, дурачки в жару ходят на митинги ради него.
 
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Нурик123 (Посетители) Сегодня, 21:16
mer,уже ест приказ главврача об усилении санконтроля
 
-1
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  • arelav_74
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 Cucu (Посетители) Сегодня, 21:00
Я против митингов.но тут действительно скопление полицейских.это же смешно десять на одного.и почему сразу задерживать а как же переговоры сказать что мол не собирайтесь.просто кто может шел на ынтымак за покупками и тоже попал и будет плюс один потом за стороны аппозиции так как озлоблен.это страшно идёшь такой домой и не знал что там где то кого то подбили на митинг и тебя понесли а если ещё и ребенок рядом?

Я за мир и понимания со стороны полиции не к чему война в эти и так тяжелые времена.силы нужны и нам и властям создать достойное будущее нашим детям воспитать достойными жителями планета земля.давайти жить мирно и не вестись не кому из сторон на чьи либо призывы.
 
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2garin (Посетители) Сегодня, 20:35
одни артисты... Апа молодец!!! олкен поклон!!!
 
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 aman6586 (Посетители) Сегодня, 20:16
Просто не в какие ворота не влезает. Полный беспредел со стороны властей.
 
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 Eduard666 (Посетители) Сегодня, 20:13
По-де-лом! Повелись на призывы этого вора Аблязова, который сидит, ****, за границей, кушает фуагра с черной икрой, запивает "Вдовой Клико" и командует : идите на баррикады, бейте ментов! А они, как зомби его слушаются. Совсем не жаль, никого... ИМХО.
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 20:12
Демократия, свобода слова по казахски. Тфу на них.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 20:05
А по хабару говорят что у нас демократия!
 
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Eldar Karagadaev (Посетители) Сегодня, 20:01
Комментарий удален за нарушение правил

Позорбаев Ворсултан
 
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 Valderrama (Посетители) Сегодня, 19:57
А после 8-го июня будут на улице расстреливать.
Ничего умного эта трусливая власть не придумает...
 
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