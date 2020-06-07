Задержание людей сняли на видео в Актау

На кадрах ролика видно, как у площади «Ынтымак» полицейские и военнослужащие сажают несколько человек в специальный служебный автобус.Автор ролика и женщины на видео возмущаются задержанием.Как объяснили полицейские на видео, в связи с ограничительными мерами большое скопление людей запрещено. В связи с этим они намерены задерживать граждан.