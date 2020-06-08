Показания с яхты. Раздел «Температура воды в Каспии online» полностью заработал

Иллюстративное фото
Показания датчиков с яхты в разделе «Температура воды в Каспии online» на сайте Lada.kz появились сегодня, 8 июня.
Тем самым раздел полностью восстановил свою работу.
Напомним, данные о температуре воды с датчиков, установленных на яхте и базе отдыха Stigl, обновляются каждые 10 минут.
Данные по зонам Актау, Кендерли, Саура и мысу Песчаный предоставлены РГП «Казгидромет» и обновляются ежедневно, три раза в сутки, кроме выходных и праздничных дней.
Узнать температуру воды можно здесь.
Тем самым раздел полностью восстановил свою работу.
Напомним, данные о температуре воды с датчиков, установленных на яхте и базе отдыха Stigl, обновляются каждые 10 минут.
Данные по зонам Актау, Кендерли, Саура и мысу Песчаный предоставлены РГП «Казгидромет» и обновляются ежедневно, три раза в сутки, кроме выходных и праздничных дней.
Узнать температуру воды можно здесь.
Оставьте свой комментарий первым.