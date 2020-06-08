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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:00

Просмотров: 1653

Показания с яхты. Раздел «Температура воды в Каспии online» полностью заработал

В разделе с сегодняшнего дня появились показания датчиков с яхты.

Иллюстративное фото
Показания датчиков с яхты в разделе «Температура воды в Каспии online» на сайте Lada.kz появились сегодня, 8 июня.

Тем самым раздел полностью восстановил свою работу.

Напомним, данные о температуре воды с датчиков, установленных на яхте и базе отдыха Stigl, обновляются каждые 10 минут.

Данные по зонам Актау, Кендерли, Саура и мысу Песчаный предоставлены РГП «Казгидромет» и обновляются ежедневно, три раза в сутки, кроме выходных и праздничных дней.

Узнать температуру воды можно здесь.



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