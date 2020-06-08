Сухостой пилят по заявкам и поливают по плану без графика озеленители в Актау

Фото из архива Lada.kz

В компании, которая занимается озеленением города в этом году, рассказали, как будет производиться обрезка сухостоя и полив зеленых насаждений.



- Спил сухостоя и сухих вершин деревьев производится по плану и по заявкам жителей. В связи с большим количеством заявок принято решение принимать их через КСК. Жители могут оставлять заявки в КСК по месту жительства, в письменном виде с указанием контактных данных заявителя. Данные передадут контролеру-диспетчеру и внесут в график санитарной обрезки деревьев, - отметили в пресс-службе компании.



В организации отметили, что на данный момент у них имеется график полива, но находится на утверждении в акимате.



- Как только график будет утвержден, мы разместим информацию в наших социальных сетях. Но полив ведется ежедневно по плану, - добавили в пресс-службе организации.



Жители города для уточнения информации по поданным ранее заявкам в КСК могут обратиться по телефну: 8 (7292) 60-01-56.