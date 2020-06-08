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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 942

Сухостой пилят по заявкам и поливают по плану без графика озеленители в Актау

Горожане могут оставлять в кооперативе собственников квартир (КСК) по месту жительства заявки на обрезку сухостоя. Об этом сообщили в пресс-службе общественного объединения (ОО) «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».

Фото из архива Lada.kz
В компании, которая занимается озеленением города в этом году, рассказали, как будет производиться обрезка сухостоя и полив зеленых насаждений.

- Спил сухостоя и сухих вершин деревьев производится по плану и по заявкам жителей. В связи с большим количеством заявок принято решение принимать их через КСК. Жители могут оставлять заявки в КСК по месту жительства, в письменном виде с указанием контактных данных заявителя. Данные передадут контролеру-диспетчеру и внесут в график санитарной обрезки деревьев, - отметили в пресс-службе компании.

В организации отметили, что на данный момент у них имеется график полива, но находится на утверждении в акимате.

- Как только график будет утвержден, мы разместим информацию в наших социальных сетях. Но полив ведется ежедневно по плану, - добавили в пресс-службе организации.

Жители города для уточнения информации по поданным ранее заявкам в КСК могут обратиться по телефну: 8 (7292) 60-01-56.



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Комментарии ( 2 )

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  • elek
 Банкир (Посетители) Сегодня, 15:12
по плану, но без графика...оригинально. Но, скорее, ГРУСТНО.
 
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  • elek
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:26
Спил сухостоя и сухих вершин деревьев производится по плану и по заявкам жителей. В связи с большим количеством заявок принято решение принимать их через КСК.
Всем известно чей это косяк!!!

[Как только график будет утвержден, мы разместим информацию в наших социальных сетях. Но полив ведется ежедневно по плану, - добавили в пресс-службе организации.
]
Не знал что (ОО) «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».
Имеются свои соц-сети....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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