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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 3166

Усиление карантина в Мангистау: Блокпосты устанавливать не будут

Блокпосты на территории региона устанавливать не планируют. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В постановлении главного санитарного врача Мангистау от 7 июня сказано об ограничении перемещения жителей области между городами и районами региона. Большинство пользователей Сети предположили, что в регионе вновь будут установлены блокпосты.

В пресс-службе департамента полиции объяснили, что данное ограничение касается только времени передвижения. Устанавливать блокпосты не планируют.

- Жители региона могут передвигаться между городами, районами и селами только в установленное время – утром с 06:00 до 10:00 часов, вечером с 17:00 до 21:00 часа. Об установке блокпостов, как было ранее, не было речи, - отметили в пресс-службе ведомства.



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Комментарии ( 5 )

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arelav_74 (Посетители) Сегодня, 15:51
- Жители региона могут передвигаться между городами, районами и селами только в установленное время – утром с 06:00 до 10:00 часов, вечером с 17:00 до 21:00 часа.
Тоесть до Атырау надо ехать по этому графику? Сидеть на жаре в ожидании когда вирус отойдёт по часам?
Вы что за клоунаду там устраеваете? ДБ!!! Нельзя быть чуть чуть беременной...!

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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  • arelav_74
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 15:35
Ровно в 6.00 вирус уходит поспать.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pontilimo1980
  • arelav_74
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:26
Интересное кино аха,я в 5 часов утра еду на рыбалку и шо теперь просить кефаль поменять график.?
 
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  • leo529
  • arelav_74
 BV (Посетители) Сегодня, 14:50
saktau,
А что тут понимать патрулирование никто не отменял,будут мотаться по трассе и штрафовать.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 14:33
А как они собираются контролировать промежуток времени между 10,00 до 17.00 и между 21.00 и 6.00, Кто-то и ли что-то наверное должно стоять на дороге? Ниче не понимаю.
 
 

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