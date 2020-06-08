Усиление карантина в Мангистау: Блокпосты устанавливать не будут

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В постановлении главного санитарного врача Мангистау от 7 июня сказано об ограничении перемещения жителей области между городами и районами региона. Большинство пользователей Сети предположили, что в регионе вновь будут установлены блокпосты.



В пресс-службе департамента полиции объяснили, что данное ограничение касается только времени передвижения. Устанавливать блокпосты не планируют.



- Жители региона могут передвигаться между городами, районами и селами только в установленное время – утром с 06:00 до 10:00 часов, вечером с 17:00 до 21:00 часа. Об установке блокпостов, как было ранее, не было речи, - отметили в пресс-службе ведомства.