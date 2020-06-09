Коронавирус подтвердился ещё у троих жителей Мангистау

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В Мангистауской области зарегистрировали ещё три случая заражения коронавирусом.
Все пациенты жители Бейнеуского района, контактировали с ранее выявленными заражёнными.
Первая заражённая - женщина 1972 года рождения, второй заражённый - мужчина 1965 года рождения и ещё один мужчина 1991 года рождения.
- Так как заражённые контактировали с ранее заболевшими КВИ, их сразу же поместили в инфекционный стационар. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - добавили в Центре общественных коммуникаций.
По состоянию на 9 июня по области выявлен 331 человек с инфекцией COVID-19:
- в Актау – 80;
- в Жанаозене – 31;
- в Мангистауском районе – 15;
- в Мунайлинском районе – 19;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 132;
- в Тупкараганском районе – 7;
- выздоровели – 182;
- летальный случай – 1.
Все пациенты жители Бейнеуского района, контактировали с ранее выявленными заражёнными.
Первая заражённая - женщина 1972 года рождения, второй заражённый - мужчина 1965 года рождения и ещё один мужчина 1991 года рождения.
- Так как заражённые контактировали с ранее заболевшими КВИ, их сразу же поместили в инфекционный стационар. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - добавили в Центре общественных коммуникаций.
По состоянию на 9 июня по области выявлен 331 человек с инфекцией COVID-19:
- в Актау – 80;
- в Жанаозене – 31;
- в Мангистауском районе – 15;
- в Мунайлинском районе – 19;
- в Каракиянском районе – 47;
- в Бейнеуском районе – 132;
- в Тупкараганском районе – 7;
- выздоровели – 182;
- летальный случай – 1.
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