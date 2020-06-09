Отдел транспорта Актау: «Мы не можем контролировать поток пассажиров в автобусах»

Согласно последнему постановлению главного санврача Мангистау об ужесточении карантинных мер, количество пассажиров в общественном транспорте должно быть равно количеству посадочных мест.- Я сегодня спокойно вошел в автобус №2, где не было сидячих мест. Правда, кондуктор сказала, что нужна маска. Никаких особых препятствий с её стороны не было. Большая часть пассажиров была без масок, дети в том числе, – рассказал житель Актау.В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог отметили, что не могут контролировать поток пассажиров.- Всем надо на работу или по своим делам добираться, как мы можем контролировать поток. Наши кондукторы не справятся с этим, – сообщил Жетыбай Кубашев, начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау.