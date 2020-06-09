«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 09 Июня
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 398.59 KZT
  • €1 = 449.09 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 2158

Отдел транспорта Актау: «Мы не можем контролировать поток пассажиров в автобусах»

Житель Актау снял на видео переполненный во время карантина автобус. В городском акимате объяснили, что они не могут контролировать поток пассажиров.

Кадр видео
Согласно последнему постановлению главного санврача Мангистау об ужесточении карантинных мер, количество пассажиров в общественном транспорте должно быть равно количеству посадочных мест.

- Я сегодня спокойно вошел в автобус №2, где не было сидячих мест. Правда, кондуктор сказала, что нужна маска. Никаких особых препятствий с её стороны не было. Большая часть пассажиров была без масок, дети в том числе, – рассказал житель Актау.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог отметили, что не могут контролировать поток пассажиров.

- Всем надо на работу или по своим делам добираться, как мы можем контролировать поток. Наши кондукторы не справятся с этим, – сообщил Жетыбай Кубашев, начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Multiverse (Посетители) Сегодня, 20:03
Импотенты! Как пару митингующих, так у них сразу стоит и причина эпидемия, а как много людей, то ни чего не могут!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Multiverse
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:48
Мы ничего не можем... Только п.... ь

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Multiverse
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 19:26
Всё просто.
ПАЗы на свалку истории, нормальные современные автобусы на линию.
В 70-х годах прошлого века такого хлама на дорогах не было.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Freeman81
  • Neo_454
  • Multiverse
 Космос (Посетители) Сегодня, 18:31
Если работник, когда ему указывают на его недостатки, заявляет, что он "не может", такого работника наказывают или увольняют. Разве не так???
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
None None (Посетители) Сегодня, 17:41
Наймите вместо кондукторов вышибал, все равно половина баров ресторанов не работает
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Е. КУЗНЕЦОВ
  • Космос
  • Freeman81
  • Multiverse
 GuF (Посетители) Сегодня, 17:30
обосрались товарищи
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +15
  • GuF
  • Василий Кравчук
  • Е. КУЗНЕЦОВ
  • Yanis
  • Voditel
  • Космос
  • синдбад
  • Freeman81
  • Актау362
  • Сергей Владимиров
  • Neo_454
  • Абвгд
  • Имярек
  • ЁмоЁ
  • Multiverse
 Zinger (Посетители) Сегодня, 17:26
Если контролирующий орган не может что то контролировать, логично, что он должен быть расформирован. applause

Вообще в последнее время сильно усилились впечатления что местный Акимат вообще не нужен. Возможно если убрать этот бюрократический аппендицит, то станет ещё и лучше.

Может так и сделать? Ну раз сами признаются в том, что ничего не могут!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Василий Кравчук
  • Yanis
  • Космос
  • синдбад
  • Freeman81
  • Актау362
  • Сергей Владимиров
  • Multiverse
 1arab (Посетители) Сегодня, 17:26
Зачем сидят тогда на своих местах?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика