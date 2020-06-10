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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 1496

В Мангистау планируют построить новые объекты здравоохранения

В регионе запланировано строительство зданий для больниц в Актау и Мунайлинском районе, Скорой помощи в Бейнеу, врачебных амбулаторий в районах. В Жанаозене возводится современный медицинский центр. О планах строительства рассказала Жамал Жаманбаева, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Жамал Жаманбаева. Фото автора
В этом году решился вопрос строительства многопрофильной городской больницы в Актау на 300 коек, нового здания инфекционной больницы на такое же количество коек. В настоящее время ведутся подготовительные работы.

- Ожидается начало строительства центральной районной больницы в Мунайлинском районе. Для сравнения: численность населения здесь составляет 170 000 человек, что превышает численность населения Жанаозена на 20 000 человек. В то же время в городе нефтяников функционирует восемь крупных медицинских организаций, а в Мунайлинском районе действует одна поликлиника и несколько врачебных амбулаторий. Предусматривается открытие дополнительных центров первичной медико-санитарной помощи, которое в том числе поможет максимально приблизить медицинскую помощь к населению, решит вопрос трудоустройства и повысится качество медицинского обслуживания в Мунайлинском районе, - отметила Жамал Жаманбаева.

Кроме того, руководство управления здравоохранения прорабатывает вопрос строительства здания Скорой помощи в Бейнеу.

Решён вопрос передачи здания туберкулезного диспансера под инфекционный стационар в Жанаозене.

В селе Кызылсай в Каракиянском районе начнётся строительство медицинского пункта.

Ведутся ремонтные работы во врачебных амбулаториях Тупкараганского района. На стадии рассмотрения вопрос обеспечения медпунктов автотранспортом.

Рассматривается вопрос строительства мобильной врачебной амбулатории в селе Саин Шапагатов.

Компанией «ОзенМунайГаз» в Жанаозене строится современный медицинский центр, который будет передан городу.

- Близится к завершению строительство онкологического центра, на базе которого планируется создать резидентуру для онкологов. Это позволит решить проблему дефицита врачей онкологов, как это произошло в областном перинатальном центре, который является базой резидентуры ведущих медицинских вузов страны с 2016 года и проводит подготовку врачей акушеров-гинекологов. Таким образом, вопрос дефицита специалистов в области был снят, - прокомментировала Жамал Жаманбаева.

К слову, в Мангистауской области на сегодняшний день отмечается дефицит 250 врачей всех специальностей. Для привлечения в область молодых специалистов и опытных врачей, акиматом области будет решаться вопрос выделения им квартир.

Рассматриваются вопросы поставки оборудования.

По принципу государственного частного партнерства и за счет республиканского бюджета планируется обеспечить медицинские организации области аппаратами ультразвукового исследования для определения врожденных пороков развития у внутриутробного плода, стационарными и передвижными рентгенаппаратами, мониторами, внедрение новых технологий для утилизации медицинских отходов.

Ожидается поставка двух компьютерных томографов для Мангистауской областной больницы и Бейнеуской районной больницы. Томографы необходимы всем крупным стационарам области, а всего их в Мангистау 17.

На данный момент обеспеченность санитарными машинами службы Скорой области составляет 67 процентов. Из них 60 процентов находятся в изношенном состоянии. В планах получение в лизинг 52 санитарных машин для службы Скорой помощи. Таким образом, заметила Жамал Жаманбаева, оснащённость службы транспортом достигнет 95 процентов.



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Комментарии ( 4 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:49
Я наших планов люблю громадье,
Размаха шаги саженьи...(Маяковский)
По части планов у нас никогда не было недостатка.
В большинстве случаев все оказывалось чистой маниловщиной.
Надеюсь, что на этот раз все будет как запланировано.
 
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  • mer
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 askar1905 (Посетители) Сегодня, 12:29
Построить много ума не надо. Все и так понимают что всё подряд строите ради чего. Один день в году используете дом дружбы народов , музей тут недавно построили. Но все это надо круглый год содержать. Больницы построите , а работатт в них некому. В актау уже не у кого лечиться . Врачи бездари , а молодые специалисты пока научаться столько судеб искалечат . Онко больницу строите , а что толку
 
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  • askar1905
 Рома (Посетители) Сегодня, 12:23
В Мангистау планируют построить новые объекты здравоохранения


Вы вначале приведите в порядок существующие объекты, которые даже не выдерживают минимальные стандарты. Текущее положение, где имеются (зафиксировано) обшарпанные стены, грязные (антисанитарные) санузлы, металлические кровати без ортопедических матрасов, дырявые простыни, устаревшая мебель и отсутствие бытовой техники (холодильник, микроволновка, ТВ и т.д.). Вместе с этими проблемами имеется низкий уровень обслуживания больных со стороны бездушных, некультурных и неграмотных медработников.
Куча не решенных вопросов, а они затеяли стройку новых объектов, которые пополнять список существующих проблем
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 12:09
Чё только не планируют построить в Актау!
 
 

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