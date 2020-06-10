В Мангистау планируют построить новые объекты здравоохранения

Жамал Жаманбаева. Фото автора

В этом году решился вопрос строительства многопрофильной городской больницы в Актау на 300 коек, нового здания инфекционной больницы на такое же количество коек. В настоящее время ведутся подготовительные работы.



- Ожидается начало строительства центральной районной больницы в Мунайлинском районе. Для сравнения: численность населения здесь составляет 170 000 человек, что превышает численность населения Жанаозена на 20 000 человек. В то же время в городе нефтяников функционирует восемь крупных медицинских организаций, а в Мунайлинском районе действует одна поликлиника и несколько врачебных амбулаторий. Предусматривается открытие дополнительных центров первичной медико-санитарной помощи, которое в том числе поможет максимально приблизить медицинскую помощь к населению, решит вопрос трудоустройства и повысится качество медицинского обслуживания в Мунайлинском районе, - отметила Жамал Жаманбаева.



Кроме того, руководство управления здравоохранения прорабатывает вопрос строительства здания Скорой помощи в Бейнеу.



Решён вопрос передачи здания туберкулезного диспансера под инфекционный стационар в Жанаозене.



В селе Кызылсай в Каракиянском районе начнётся строительство медицинского пункта.



Ведутся ремонтные работы во врачебных амбулаториях Тупкараганского района. На стадии рассмотрения вопрос обеспечения медпунктов автотранспортом.



Рассматривается вопрос строительства мобильной врачебной амбулатории в селе Саин Шапагатов.



Компанией «ОзенМунайГаз» в Жанаозене строится современный медицинский центр, который будет передан городу.



- Близится к завершению строительство онкологического центра, на базе которого планируется создать резидентуру для онкологов. Это позволит решить проблему дефицита врачей онкологов, как это произошло в областном перинатальном центре, который является базой резидентуры ведущих медицинских вузов страны с 2016 года и проводит подготовку врачей акушеров-гинекологов. Таким образом, вопрос дефицита специалистов в области был снят, - прокомментировала Жамал Жаманбаева.



К слову, в Мангистауской области на сегодняшний день отмечается дефицит 250 врачей всех специальностей. Для привлечения в область молодых специалистов и опытных врачей, акиматом области будет решаться вопрос выделения им квартир.



Рассматриваются вопросы поставки оборудования.



По принципу государственного частного партнерства и за счет республиканского бюджета планируется обеспечить медицинские организации области аппаратами ультразвукового исследования для определения врожденных пороков развития у внутриутробного плода, стационарными и передвижными рентгенаппаратами, мониторами, внедрение новых технологий для утилизации медицинских отходов.



Ожидается поставка двух компьютерных томографов для Мангистауской областной больницы и Бейнеуской районной больницы. Томографы необходимы всем крупным стационарам области, а всего их в Мангистау 17.



На данный момент обеспеченность санитарными машинами службы Скорой области составляет 67 процентов. Из них 60 процентов находятся в изношенном состоянии. В планах получение в лизинг 52 санитарных машин для службы Скорой помощи. Таким образом, заметила Жамал Жаманбаева, оснащённость службы транспортом достигнет 95 процентов.