Второй человек в Мангистауской области умер от COVID-19

Фото из Сети интернет

Как сообщил руководитель областного управления здравоохранения, 29 мая у мужчины повысилась температура тела до 38 градусов, начался кашель.



На следующий день, 30 мая, он обратился к врачу и сразу был помещён в многопрофильный провизорный стационар.



Прошёл тест на определение коронавируса. Результаты анализов дали положительный результат.



С начала поступления в стационар мужчина был подключен к аппарату искусственного дыхания. Врачи сделали всё возможное. Однако, к большому сожалению, через 10 дней после поступления в больницу, 9 июня, у пациента остановилось сердце. У умершего были диагнозы тяжелой формы пневмонии, сахарный диабет второго типа.



Нужно отметить, что это второй человек в Мангистауской области, умерший от вируса COVID-19.