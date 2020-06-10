Водителям Мангистау объяснили правила регистрации автомобилей из Армении

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Как отметили в ведомстве, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «О некоторых вопросах ввоза в страну и эксплуатации гражданами Казахстана отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения» и ввезённых в Казахстан до 1 февраля, подлежат регистрации в установленном законодательством порядке.
Требуется оплатить сбор за государственную регистрацию транспортного средства – 0,25 месячных расчётных показателей (МРП) и государственные пошлины: за выдачу свидетельства о государственной регистрации транспортных средств – 1,25 МРП, за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль (если иное не установлено статьей 615 Налогового кодекса) – 2,8 МРП.
- При регистрации транспортного средства нет необходимости производить уплату таможенных платежей, сбора за первичную регистрацию механических транспортных средств и утилизационного сбора. Однако, в случаях принятия собственником решения о первичной регистрации транспорта либо вывозе его за пределы Республики Казахстан у владельца транспортного средства возникает обязательство по уплате вышеуказанных платежей. С момента регистрации транспортное средство будет являться объектом обложения налогом на транспортные средства, так как согласно налоговому законодательству плательщиками налога на транспорт являются физические лица, владеющие объектами обложения на праве собственности, при этом к объектам обложения относятся автотранспортные средства, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в РК, - сообщили в ведомстве.
Срок уплаты налога на транспорт продлится до 31 декабря 2020 года.
Сумма налога рассчитывается плательщиком самостоятельно.
Каждый налогоплательщик может воспользоваться возможностью исчисления налога с помощью приложения «Расчёт налога на транспорт» на сайте kgd.gov.kz. Для исчисления суммы налога через данное приложение необходимо внести следующие параметры:
– год исчисления;
– количество месяцев в году исчисления;
– вид объекта (легковой, грузовой, автобусы и т.д.);
– диапазон значений объёма двигателя;
– объём двигателя.
Требуется оплатить сбор за государственную регистрацию транспортного средства – 0,25 месячных расчётных показателей (МРП) и государственные пошлины: за выдачу свидетельства о государственной регистрации транспортных средств – 1,25 МРП, за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль (если иное не установлено статьей 615 Налогового кодекса) – 2,8 МРП.
- При регистрации транспортного средства нет необходимости производить уплату таможенных платежей, сбора за первичную регистрацию механических транспортных средств и утилизационного сбора. Однако, в случаях принятия собственником решения о первичной регистрации транспорта либо вывозе его за пределы Республики Казахстан у владельца транспортного средства возникает обязательство по уплате вышеуказанных платежей. С момента регистрации транспортное средство будет являться объектом обложения налогом на транспортные средства, так как согласно налоговому законодательству плательщиками налога на транспорт являются физические лица, владеющие объектами обложения на праве собственности, при этом к объектам обложения относятся автотранспортные средства, зарегистрированные и (или) состоящие на учете в РК, - сообщили в ведомстве.
Срок уплаты налога на транспорт продлится до 31 декабря 2020 года.
Сумма налога рассчитывается плательщиком самостоятельно.
Каждый налогоплательщик может воспользоваться возможностью исчисления налога с помощью приложения «Расчёт налога на транспорт» на сайте kgd.gov.kz. Для исчисления суммы налога через данное приложение необходимо внести следующие параметры:
– год исчисления;
– количество месяцев в году исчисления;
– вид объекта (легковой, грузовой, автобусы и т.д.);
– диапазон значений объёма двигателя;
– объём двигателя.