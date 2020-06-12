В Мангистау прекратят проверки находящихся на карантине предприятий

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В случае ухода сотрудников проверяемого предприятия на карантин субъекту предпринимательства вручается требование о предоставлении документов с приостановлением проверки до возобновления их деятельности.



Вместе с тем в целях сокращения прямых контактов с УВЭД большинство не назначенных выездных таможенных проверок будут переведены на дистанционный формат путём назначения камеральных таможенных проверок без посещения субъектов предпринимательства.



Для поддержания бизнеса Комитет государственных доходов отказался от формирования графика проведения налоговых проверок на второе полугодие 2020 года.



Органами государственных доходов будут проводиться внеплановые проверки по конкретным нарушениям.