В Мангистауской области выявлено еще 14 заболевших коронавирусом

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Прирост заболевших в Мангистауской области составил 4,1 процента. Также в регионе за сутки было зарегистрировано 32 бессимптомных носителя инфекции. Всего в стране за 10 июня выявлено 393 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции. Эти люди не входят в общую статистику.



В Мангистауской области на сегодняшний день зарегистрировано 115 бессимптомных носителей Covid-19 и 357 больных с симптомами.