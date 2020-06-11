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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 1077

В Мангистауской области выявлено еще 14 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в стране выявлено 239 новых случаев Covid-19. В Мангистауской области — 14 инфицированных. Об этом сообщает сайт coronavirus2020.

Иллюстративное фото
Прирост заболевших в Мангистауской области составил 4,1 процента. Также в регионе за сутки было зарегистрировано 32 бессимптомных носителя инфекции. Всего в стране за 10 июня выявлено 393 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции. Эти люди не входят в общую статистику.

В Мангистауской области на сегодняшний день зарегистрировано 115 бессимптомных носителей Covid-19 и 357 больных с симптомами.



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Комментарии ( 2 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 10:42
Pandora,
Выявляют по отсутствию симптомов ! Что не понятного)))) У нас медицина творит чудеса!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • татарка
  • Neo_454
 Pandora (Посетители) Сегодня, 10:13
интересно, как бессимптомных выявляют? hypnosis по каким симптомам?
 
 

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