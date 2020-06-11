Предприятие раздора: В Актау разразился скандал вокруг компании «Кала Жолдары»

- Раньше компания являлась очень убыточной, а сейчас все долги были погашены, выиграны тендеры на определенные объемы работ, и компания стала привлекательной. На данный момент вся работа, которая ведется акиматом, явно настроена против руководства компании «Кала Жолдары». И мы действительно имеем право сказать, что это рейдерский захват, потому что все обязательства со своей стороны мы выполнили. До мая этого года к нам не было претензий со стороны акимата, а с мая начались внезапные проверки и агитация наших работников против нашего руководства. В акимате обещали им лучшие условия при другом руководителе, - говорит Жасланбек Сюитов.

- До мая у наших уборщиков была зарплата 78 665 тенге. Мы как раз вытащили предприятие из долговой ямы, пошли на прибыть и собирались на 10 процентов поднять зарплату рабочим. Мы им уже об этом объявили. Люди были довольны, потому что они столько лет мечтали хотя бы о том, чтобы им вовремя платили деньги, а тут они должны были получить еще и премиальные, сверхурочные и зарплату на 10 процентов больше. Но тут нам сказали, что акимат не подпишет акты выполненных работ, якобы из-за того, что мы не исполняем свои обязанности, не убираем город. Если это случится, мы вынуждены будем объявить людям, что не сможем поднять им зарплату и дать обещанные премиальные, - сказал Абай Кожабаев.

- Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) неоднократно запрашивал у ТОО «Кала Жолдары» годовой план работы, список работников и техники, фамилии ответственных специалистов по закрепленным территориям. Но подрядная организация на данные запросы ни разу не ответила. После чего, в апреле, специалистами акимата была проведена проверка деятельности «Кала Жолдары» на одном из участков, закрепленных за ними. В ходе нее было выявлено, что в дни проверки подрядчиком не были выполнены работы по очистке территорий. Подрядная компания была предупреждена о том, что в случае не выполнения работ с нее будут сняты объемы средств. Но и это письмо также осталось без ответа, - сказал Серик Гусман.

Государственное предприятие «Кала Жолдары» было передано на пять лет в доверительное управление с правом последующего выкупа компании «Вест Строй Групп» в декабре 2018 года. По словам заместителя директора компании Жасланбека Сюитова, долги предприятия по налогам и заработным платам на тот момент составляли 350 миллионов тенге.По словам заместителя директора компании, поводом для первой проверки послужил пост в Facebook одной из сотрудниц «Кала Жолдары», которая пожаловалась на условия труда.- Тот факт, что аким выносит постановление о начале проверки на основании поста в социальных сетях и создает специальную комиссию, заставляет нас считать, что все это делается с целью «зайти» в нашу деятельность и получить всю информацию, хотя в договоре доверительного управления и в законе о «Государственном имуществе» четко прописано, что в деятельность компании акимат не имеет никакого права вмешиваться, - говорит Жасланбек Сюитов.По словам представителя компании, акимат урезал предприятию 30 процентов прибыли за прошлый месяц.- На данный момент безосновательно они нам урезают средства за нашу проделанную работу. Если есть претензии, они должны предоставить письмо с требованием исправить ошибки и дать нам срок для их исправления. А если после этого мы не справимся, тогда только можно урезать средства. Но нам без обоснованно за этот месяц уже урезали 30% нашей прибыли, - говорит Жасланбек Сюитов.По словам директора компании «Кала Жолдары» Абая Кожабаева, из-за таких мер рабочие предприятия могут остаться без повышения зарплаты, которое было запланировано в этом месяце.Заместитель акима Актау Серик Гусман, в свою очередь, рассказал, что с ТОО «Кала жолдары» в этом году был заключены договоры на сумму один миллиард 32 миллиона 640 тысяч тенге - по санитарной очистке города, а также на сумму 80 миллионов 976 тысяч тенге - по вывозу крупногабаритного мусора и на 753 миллиона тенге - по содержанию автомобильных дорог. Но на требования предоставить отчеты о проделанной работе, компания не отреагировала.В целях осуществления контроля за своевременным и качественным исполнением указанных работ и для эффективного расходования бюджетных средств, по распоряжению акима Актау была создана рабочая группа по проверке товарищества «Кала Жолдары».- Кроме прав у этой компании есть обязательства перед государством и перед населением, за которые получают деньги. Никто бесплатно не работает, а эти средства выделены из бюджета, поэтому и должен быть соответствующий контроль. К сожалению, поступало очень много жалоб и нареканий от населения в адрес наших подрядчиков, и мы обязаны на них реагировать, это наша работа, - сказал Серик Гусман.По словам заместителя акима, нарушения касались отсутствия инвентаря и рабочей одежды, которую компания должна предоставлять сотрудникам. Не досчитались чиновники и самих рабочих. По словам Серика Гусмана, уборщиков привлекали к озеленению города, из-за чего страдали обе сферы ЖКХ.- В озеленении должны быть свои сотрудники, в санитарной очистке - свои. Им же выплачивается заработная плата из государственного бюджета, а «Кала Жолдары» - государственное предприятие. Бюджет средств по плану один, и он должен уменьшаться, если они людей не набрали. Но у них по списку 737 человек работают, а по факту 480, значит на 300 человек должна быть экономия средств. А то, что людям приходилось работать и в озеленении, и на саночистке - ухудшалось качество работы, отсюда и жалобы, которые поступают от населения и от КСК, поэтому мы принимаем сейчас соответствующие меры, - говорит Серик Гусман.Победителем по озеленению Актау в этом году стало общественное объединение фонд поддержки инвалидов «Атамекен». С ними был заключен договор на 840 миллионов тенге. Их работой акимат тоже остался недоволен.- Мы связываем эти две компании «Кала Жолдары» и «Атамекен» потому, что в одной из них Абай Кожабаев является директором, а в другой - советником директора по озеленению. И он курирует, а также контролирует все производственные работы. Привлекает работников «Кала Жолдары», которые должны убирать улицы, к работам по озеленению «Атамекена». Так как в обеих организациях фигурирует один и тот же человек, мы подумали, что у компаний есть какие-то официальные договорные отношения, но эти документы нам также не были предоставлены, поэтому и здесь остается много вопросов к подрядчикам, - говорит Серик Гусман.По словам заместителя акима Актау, нарушения касались полива.- В технической спецификации указано, что на озеленительных работах должны трудиться 209 человек и должно быть задействовано 65 водовозов. Кроме того, фонд поддержки инвалидов «Атамекен» должен был начать поливочные работы с 1 мая, однако работы в полном объеме не проводятся до сих пор. С 1 июня, по результатам проверки специалистами, установлено, что на поливе ежедневно работают от 10 до 15 водовозов. Не решен и вопрос орошения зеленых насаждений, кроме того, деревья сохнут. В связи с этим, мы, как заказчики, дали рекомендации по устранению этих вопросов. Однако подрядная организация не приняла соответствующие меры и не смогла организовать работы, - сказал Серик Гусман.По словам Абая Кожабаева, в «Кала жолдары» работают 752 человека. А предприятие сотрудничает с обществом поддержки инвалидов «Атамекен», чтобы зарабатывать.- «Атамекен» - это не прямая наша компания. Мы с ними познакомились в прошлом году, а в этом году они меня пригласили к себе на работу в качестве советника. Так как мы ТОО, то я заинтересован в любой работе, поэтому договариваюсь с каждым, кто идет на контакт. Тем более, что законом не запрещено взять дополнительный объем работ, чтобы организация получала прибыль. Поэтому я объявлял своим сотрудникам, что на 10 дней я привлекаю людей «Кала Жолдары», именно дворников, к работам по озеленению. Но я им также объяснил, что «Атамекен» оплатит эту работу. А теперь говорят, что акимат еще и «Атамекену» не заплатит, из-за того, что они вовремя не выполнили работы, якобы не проводится полив, хотя полив уже начался. Я не говорю, что все делается идеально, но за сколько лет в Актау был уничтожен зеленый фонд города и на сегодняшний день в этой сфере очень большая работа проведена, - сказал Абай Кожабаев.