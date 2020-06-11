«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Июня
+30...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 399.32 KZT
  • €1 = 453.55 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 12:12

Просмотров: 3272

Предприятие раздора: В Актау разразился скандал вокруг компании «Кала Жолдары»

Руководство компании «Вест Строй Групп», которая получила государственное предприятие «Кала Жолдары» в доверительное управление, считает, что оно кому-то понадобилось после того, как вышло из долгов и стало «привлекательным». Поэтому на компанию обрушились проверки. Заместитель акима города Серик Гусман в ответ на это заявление сообщил, что ТОО не справляется с работой и в его адрес поступает множество жалоб от населения.

Сотрудница "Кала жолдары"
Государственное предприятие «Кала Жолдары» было передано на пять лет в доверительное управление с правом последующего выкупа компании «Вест Строй Групп» в декабре 2018 года. По словам заместителя директора компании Жасланбека Сюитова, долги предприятия по налогам и заработным платам на тот момент составляли 350 миллионов тенге.

Предприятие раздора: В Актау разразился скандал вокруг компании «Кала Жолдары»

- Раньше компания являлась очень убыточной, а сейчас все долги были погашены, выиграны тендеры на определенные объемы работ, и компания стала привлекательной. На данный момент вся работа, которая ведется акиматом, явно настроена против руководства компании «Кала Жолдары». И мы действительно имеем право сказать, что это рейдерский захват, потому что все обязательства со своей стороны мы выполнили. До мая этого года к нам не было претензий со стороны акимата, а с мая начались внезапные проверки и агитация наших работников против нашего руководства. В акимате обещали им лучшие условия при другом руководителе, - говорит Жасланбек Сюитов.


По словам заместителя директора компании, поводом для первой проверки послужил пост в Facebook одной из сотрудниц «Кала Жолдары», которая пожаловалась на условия труда.

- Тот факт, что аким выносит постановление о начале проверки на основании поста в социальных сетях и создает специальную комиссию, заставляет нас считать, что все это делается с целью «зайти» в нашу деятельность и получить всю информацию, хотя в договоре доверительного управления и в законе о «Государственном имуществе» четко прописано, что в деятельность компании акимат не имеет никакого права вмешиваться, - говорит Жасланбек Сюитов.

По словам представителя компании, акимат урезал предприятию 30 процентов прибыли за прошлый месяц.

- На данный момент безосновательно они нам урезают средства за нашу проделанную работу. Если есть претензии, они должны предоставить письмо с требованием исправить ошибки и дать нам срок для их исправления. А если после этого мы не справимся, тогда только можно урезать средства. Но нам без обоснованно за этот месяц уже урезали 30% нашей прибыли, - говорит Жасланбек Сюитов.

По словам директора компании «Кала Жолдары» Абая Кожабаева, из-за таких мер рабочие предприятия могут остаться без повышения зарплаты, которое было запланировано в этом месяце.

Предприятие раздора: В Актау разразился скандал вокруг компании «Кала Жолдары»

- До мая у наших уборщиков была зарплата 78 665 тенге. Мы как раз вытащили предприятие из долговой ямы, пошли на прибыть и собирались на 10 процентов поднять зарплату рабочим. Мы им уже об этом объявили. Люди были довольны, потому что они столько лет мечтали хотя бы о том, чтобы им вовремя платили деньги, а тут они должны были получить еще и премиальные, сверхурочные и зарплату на 10 процентов больше. Но тут нам сказали, что акимат не подпишет акты выполненных работ, якобы из-за того, что мы не исполняем свои обязанности, не убираем город. Если это случится, мы вынуждены будем объявить людям, что не сможем поднять им зарплату и дать обещанные премиальные, - сказал Абай Кожабаев.


Заместитель акима Актау Серик Гусман, в свою очередь, рассказал, что с ТОО «Кала жолдары» в этом году был заключены договоры на сумму один миллиард 32 миллиона 640 тысяч тенге - по санитарной очистке города, а также на сумму 80 миллионов 976 тысяч тенге - по вывозу крупногабаритного мусора и на 753 миллиона тенге - по содержанию автомобильных дорог. Но на требования предоставить отчеты о проделанной работе, компания не отреагировала.

Предприятие раздора: В Актау разразился скандал вокруг компании «Кала Жолдары»

- Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) неоднократно запрашивал у ТОО «Кала Жолдары» годовой план работы, список работников и техники, фамилии ответственных специалистов по закрепленным территориям. Но подрядная организация на данные запросы ни разу не ответила. После чего, в апреле, специалистами акимата была проведена проверка деятельности «Кала Жолдары» на одном из участков, закрепленных за ними. В ходе нее было выявлено, что в дни проверки подрядчиком не были выполнены работы по очистке территорий. Подрядная компания была предупреждена о том, что в случае не выполнения работ с нее будут сняты объемы средств. Но и это письмо также осталось без ответа, - сказал Серик Гусман.


В целях осуществления контроля за своевременным и качественным исполнением указанных работ и для эффективного расходования бюджетных средств, по распоряжению акима Актау была создана рабочая группа по проверке товарищества «Кала Жолдары».

- Кроме прав у этой компании есть обязательства перед государством и перед населением, за которые получают деньги. Никто бесплатно не работает, а эти средства выделены из бюджета, поэтому и должен быть соответствующий контроль. К сожалению, поступало очень много жалоб и нареканий от населения в адрес наших подрядчиков, и мы обязаны на них реагировать, это наша работа, - сказал Серик Гусман.

Предприятие раздора: В Актау разразился скандал вокруг компании «Кала Жолдары»


По словам заместителя акима, нарушения касались отсутствия инвентаря и рабочей одежды, которую компания должна предоставлять сотрудникам. Не досчитались чиновники и самих рабочих. По словам Серика Гусмана, уборщиков привлекали к озеленению города, из-за чего страдали обе сферы ЖКХ.

- В озеленении должны быть свои сотрудники, в санитарной очистке - свои. Им же выплачивается заработная плата из государственного бюджета, а «Кала Жолдары» - государственное предприятие. Бюджет средств по плану один, и он должен уменьшаться, если они людей не набрали. Но у них по списку 737 человек работают, а по факту 480, значит на 300 человек должна быть экономия средств. А то, что людям приходилось работать и в озеленении, и на саночистке - ухудшалось качество работы, отсюда и жалобы, которые поступают от населения и от КСК, поэтому мы принимаем сейчас соответствующие меры, - говорит Серик Гусман.

Победителем по озеленению Актау в этом году стало общественное объединение фонд поддержки инвалидов «Атамекен». С ними был заключен договор на 840 миллионов тенге. Их работой акимат тоже остался недоволен.

- Мы связываем эти две компании «Кала Жолдары» и «Атамекен» потому, что в одной из них Абай Кожабаев является директором, а в другой - советником директора по озеленению. И он курирует, а также контролирует все производственные работы. Привлекает работников «Кала Жолдары», которые должны убирать улицы, к работам по озеленению «Атамекена». Так как в обеих организациях фигурирует один и тот же человек, мы подумали, что у компаний есть какие-то официальные договорные отношения, но эти документы нам также не были предоставлены, поэтому и здесь остается много вопросов к подрядчикам, - говорит Серик Гусман.

По словам заместителя акима Актау, нарушения касались полива.

- В технической спецификации указано, что на озеленительных работах должны трудиться 209 человек и должно быть задействовано 65 водовозов. Кроме того, фонд поддержки инвалидов «Атамекен» должен был начать поливочные работы с 1 мая, однако работы в полном объеме не проводятся до сих пор. С 1 июня, по результатам проверки специалистами, установлено, что на поливе ежедневно работают от 10 до 15 водовозов. Не решен и вопрос орошения зеленых насаждений, кроме того, деревья сохнут. В связи с этим, мы, как заказчики, дали рекомендации по устранению этих вопросов. Однако подрядная организация не приняла соответствующие меры и не смогла организовать работы, - сказал Серик Гусман.

Предприятие раздора: В Актау разразился скандал вокруг компании «Кала Жолдары»


По словам Абая Кожабаева, в «Кала жолдары» работают 752 человека. А предприятие сотрудничает с обществом поддержки инвалидов «Атамекен», чтобы зарабатывать.

- «Атамекен» - это не прямая наша компания. Мы с ними познакомились в прошлом году, а в этом году они меня пригласили к себе на работу в качестве советника. Так как мы ТОО, то я заинтересован в любой работе, поэтому договариваюсь с каждым, кто идет на контакт. Тем более, что законом не запрещено взять дополнительный объем работ, чтобы организация получала прибыль. Поэтому я объявлял своим сотрудникам, что на 10 дней я привлекаю людей «Кала Жолдары», именно дворников, к работам по озеленению. Но я им также объяснил, что «Атамекен» оплатит эту работу. А теперь говорят, что акимат еще и «Атамекену» не заплатит, из-за того, что они вовремя не выполнили работы, якобы не проводится полив, хотя полив уже начался. Я не говорю, что все делается идеально, но за сколько лет в Актау был уничтожен зеленый фонд города и на сегодняшний день в этой сфере очень большая работа проведена, - сказал Абай Кожабаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • МаккенZи
 Ян (Посетители) Сегодня, 15:26
Я кажется начинаю понимать из за чего весь этот кипиш,у кого то есть хорошая схема вывода ресурсов.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 490
 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 15:18
Читая статью, создается такое ощущение что кто-то с кем то не поделил бюджет вот и решили начать проверки. Озеленение такая кормушка, вроде деньги есть а зелени нету.

Бойтесь гнева терпеливых
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Himi (Посетители) Сегодня, 14:59
Раньше постоянно снимала, как они "поливают" деревья вдоль набережной. Потом уже надоело снимать, потому что эффекта 0 был от моих видеодоказательств.
 
-1
  • Mаксим
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Toryn
  • pronina1976
 Рома (Посетители) Сегодня, 13:58
Во дворе стояла миска, в которую хозяин собаки, один раз в день, клал еду. Собака кормилась и была довольна. Затем хозяин завёл вторую собаку, однако вторую миску он не купил и клал еду в одну миску, один раз в день. В результате, сильная собака вытеснила слабую от кормушки...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Toryn
  • синдбад
  • 490
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 13:44
Серик Гусман- за 3 года первый раз вижу, что бы акиматовские за зелень в городе переживали, комиссии создавали. Вы чем все это время заняты были, жалобы не сегодня начались? Вам бы тоже по хорошему за 3 года отчитаться, кто что проверял.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Neo_454
  • 490
 Имярек (Посетители) Сегодня, 13:12
Надеюсь из "Из искры возгорится пламя"!!!
Начнется череда громких разоблачений казнокрадов.!! И накажут виновных, особенно тех кто" душит-сушит" ЛЕГКИЕ нашего родного города!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:06
кароче начинает всплывать всякое нехорошее испражнение lol
давайте дальше! ждемс! applause

а по сути, как уже ранее озвучивал, всех этих калажолдаров разогнать, окематовских посадить а работы, мониторинг качества, обслуживание, отчетность отдать немцам.
наших не подпускать lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • синдбад
  • 490
 Walking on the waves (Посетители) Сегодня, 13:04
за сколько лет в Актау был уничтожен зеленый фонд города и на сегодняшний день в этой сфере очень большая работа проведена, - сказал Абай Кожабаев.

Можно подробнее, какая именно БОЛЬШАЯ работа была проведена. Что-то по зеленым насаждениям города ее не видно.

также на сумму 80 миллионов 976 тысяч тенге - по вывозу крупногабаритного мусора и на 753 миллиона тенге - по содержанию автомобильных дорог.

Кто может подсказать, что конкретно входит в их функции по вывозу крупногабаритного мусора? Строительный мусор физлиц входит в этот мусор?
А также, что именно должны делать Кала жолдары в части содержания автомобильных дорог?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
smotritel (Посетители) Сегодня, 12:39
полноценный спрос с подрядчиков. ак и должно быть. ведь это наши с вами деньги, с налогов удержанные. ярд взяли на ярд работы выполните пожалуйста
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика