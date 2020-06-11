Житель Актау устроил пьяный дебош в 13 микрорайоне

По данным ведомства, поводом для вызова полиции стал конфликт, который произошел во время распития спиртных напитков.- На пульт дежурного «102» 10 июня, примерно в 19:00, поступил вызов из 13 микрорайона. Выяснилось, что двое парней и девушка распивали дома алкогольные напитки, затем между ними произошел конфликт, в ходе которого попавший на видео мужчина 1994 года рождения получил легкое ранение. На место прибыли медики, которые оказали ему помощь, в госпитализации он не нуждался. По факту произошедшего составлен административный протокол по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений), – сообщили в полиции.