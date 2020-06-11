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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:02

Просмотров: 1955

Житель Актау устроил пьяный дебош в 13 микрорайоне

Полицейские Мангистау арестовали мужчину за конфликт в 13 микрорайоне Актау. Во время ареста мужчина оказал сопротивление. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области

На месте происшествия
По данным ведомства, поводом для вызова полиции стал конфликт, который произошел во время распития спиртных напитков.

- На пульт дежурного «102» 10 июня, примерно в 19:00, поступил вызов из 13 микрорайона. Выяснилось, что двое парней и девушка распивали дома алкогольные напитки, затем между ними произошел конфликт, в ходе которого попавший на видео мужчина 1994 года рождения получил легкое ранение. На место прибыли медики, которые оказали ему помощь, в госпитализации он не нуждался. По факту произошедшего составлен административный протокол по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях РК (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений), – сообщили в полиции.




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Комментарии ( 3 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 13:41
Valderrama,
Действительно... странно как-то видеть его в одних трусах. Я понимаю, когда в футболке с шортами или трико (по домашнему), но трусах...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • bekenova
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:44
Цитата: Valderrama
может с него заранее сняли полицейскую форму, чтобы не подставлял органы…

даже не удивлюсь если так оно и есть lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Alik83
  • Сергей Владимиров
  • Pinochet
  • Рома
  • Freeman81
  • bekenova
  • Nurzhan_from_aktau
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 12:21
Когда видишь, как крутят раздетого до трусов дебошира, сразу вызывает смутные сомнения – может с него заранее сняли полицейскую форму, чтобы не подставлял органы…
 
 

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