Мангистау в том числе: В существование коронавируса не верят 14 процентов казахстанцев

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Одним из важнейших индикаторов во время карантина исследователи назвали отношение граждан к коронавирусной инфекции. Результаты опроса «Demoscope» показали, что абсолютное большинство казахстанцев - 80% - верят в существование COVID-19. Однако 33% из них не считают, что вирус очень опасен для здоровья. А 14 процентов казахстанцев и вовсе не верят в существование коронавируса.



- У 60% казахстанцев уменьшился доход из-за карантина. На фоне снижения доходов населения растет недовольство и скептическое отношение к коронавирусу. Результаты опроса демонстрируют общественную оценку эффективности принятых мер во время локдауна. Большинство опрошенных (48%) оценили уровень работы властей как средний. По их мнению, государство частично решает одни задачи, но забывает о других. Треть участников опроса (30%) дали высокую оценку работе госорганов. Они считают, что правительство и местные исполнительные органы действуют слаженно и успешно. Еще 16% респондентов думают, что власти недостаточно хорошо справляются с ситуацией, так как во время карантина обнажились системные проблемы, и что государство не справляется с ситуацией, – говорится в результатах опроса.



В региональном разрезе больше всего принятые меры оценили в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях 43% и 40% соответственно. А в Западно-Казахстанской области и в Нур-Султане напротив, больше тех, кто считает не эффективными принятые меры – 23% и 21%.



- Ключевым показателем общественного настроения является материальное благосостояние казахстанцев. По данным опроса «Demoscope» большинства респондентов (37%), доход остался на прежнем уровне. У 35% граждан, наоборот, из-за карантина сильно уменьшился доход, так как не было работы. И только у 25% доход уменьшился незначительно, - сообщает бюро.