«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Июня
+30...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 399.32 KZT
  • €1 = 453.55 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 1332

Мангистау в том числе: В существование коронавируса не верят 14 процентов казахстанцев

Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения «Demoscope» провело опрос граждан на тему «Оценка эффективности властей Казахстана во время карантина». В опросе приняли участие 1100 человек из 14 областей и городов республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент).

фото из открытых источников
Одним из важнейших индикаторов во время карантина исследователи назвали отношение граждан к коронавирусной инфекции. Результаты опроса «Demoscope» показали, что абсолютное большинство казахстанцев - 80% - верят в существование COVID-19. Однако 33% из них не считают, что вирус очень опасен для здоровья. А 14 процентов казахстанцев и вовсе не верят в существование коронавируса.

- У 60% казахстанцев уменьшился доход из-за карантина. На фоне снижения доходов населения растет недовольство и скептическое отношение к коронавирусу. Результаты опроса демонстрируют общественную оценку эффективности принятых мер во время локдауна. Большинство опрошенных (48%) оценили уровень работы властей как средний. По их мнению, государство частично решает одни задачи, но забывает о других. Треть участников опроса (30%) дали высокую оценку работе госорганов. Они считают, что правительство и местные исполнительные органы действуют слаженно и успешно. Еще 16% респондентов думают, что власти недостаточно хорошо справляются с ситуацией, так как во время карантина обнажились системные проблемы, и что государство не справляется с ситуацией, – говорится в результатах опроса.

В региональном разрезе больше всего принятые меры оценили в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях 43% и 40% соответственно. А в Западно-Казахстанской области и в Нур-Султане напротив, больше тех, кто считает не эффективными принятые меры – 23% и 21%.

- Ключевым показателем общественного настроения является материальное благосостояние казахстанцев. По данным опроса «Demoscope» большинства респондентов (37%), доход остался на прежнем уровне. У 35% граждан, наоборот, из-за карантина сильно уменьшился доход, так как не было работы. И только у 25% доход уменьшился незначительно, - сообщает бюро.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • татарка
  • xerox
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:36
Треть участников опроса (30%) дали высокую оценку работе госорганов. Они считают, что правительство и местные исполнительные органы действуют слаженно и успешно.

опрос че, в дверях окемата был?
 
-1
  • Mаксим
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Леська
  • tata
 hapiness (Посетители) Сегодня, 13:36
Не поверил бы даже если сказали бы что 14% верят.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • GuF
  • Леська
  • tata
  • Pinochet
  • татарка
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:29
11К это еще не показатель!!! да и статистика высосана из пальцев!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика