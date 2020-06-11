Снятая в Мангистау арт-картина отмечена на международном кинофестивале

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Как сообщает канал, картина, снятая балериной и хореографом Даной Муса, которая сейчас проживает во Франции, а также международной командой энтузиастов, вошла в официальную селекцию «Dance on Camera» в Нью-Йорке и во внеконкурсную программу Каннского кинофестиваля. Фильм был снят в Мангистау. По словам инициаторов, проект должен напомнить о близости человека с природой, о важности и силе женского начала, а также о свободе тела и духа кочевого народа.
- Все мои проекты примерно об одном и том же – это связь с природой, это свобода женщины, которая едина со своим телом и может себя выражать через свое тело. У меня там представлены семь архетипов. В каждом я рассказываю историю и танцую. Для меня это очень важно. Каждый кусочек тела, каждый сантиметр тела женщины – это сакральная, священная вещь, поэтому и фильм называется «Священный танец», - отметила Дана Муса, хореограф и автор фильма.
- Все мои проекты примерно об одном и том же – это связь с природой, это свобода женщины, которая едина со своим телом и может себя выражать через свое тело. У меня там представлены семь архетипов. В каждом я рассказываю историю и танцую. Для меня это очень важно. Каждый кусочек тела, каждый сантиметр тела женщины – это сакральная, священная вещь, поэтому и фильм называется «Священный танец», - отметила Дана Муса, хореограф и автор фильма.
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