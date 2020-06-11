КВНщик из команды «Камызяки» рассказал об Актау

Игрок и капитан команды КВН «Камызяки» в прямом эфире поделился с подписчиками своими впечатлениями об Актау.- Разросся прекрасный Актау. Просто я принадлежу роду адай. У казахов есть роды, вот я принадлежу роду адай. Моя фамилия, мое тело. Я адаец. Актау, Мангистауская область - это земля адайцев, – рассказал юморист.