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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:46

Просмотров: 3038

Работник «МАЭКа» и сотрудница поликлиники: появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Мангистау

В Мангистауской области зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из пациентов является работником ТОО «МАЭК-Казатомпром». Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

фото из открытых источников
В Актау за минувшие сутки зарегистрировано девять зараженных, в Жанаозене и в Мунайлинском районе - по два. Еще один заболевший зарегистрирован в Бейнеуском районе.

- Один из зараженных является работником непроизводственного подразделения ТОО «МАЭК-Казатомпром». У него 10 июня 2020 года лабораторно подтверждено наличие COVID-19. С 3 июня данный работник находится на больничном и в последний раз был на работе 2 июня. По рекомендации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области, все контактные лица временно переведены на удаленный режим работы. Сотрудниками медицинской организации у прямых контактных лиц будут взяты анализы на COVID-19. По результатам анализов уполномоченными службами будет принято решение о выборе дальнейшего способа изоляции указанных работников, - сообщили в центре общественных коммуникаций.

Сообщается также, что предприятие работает в штатном режиме. Необходимые противоэпидемические мероприятия выполняются.

В числе зараженных также оказалась сотрудница центральной поликлиники Мунайлинского района. В настоящее время заболевшая находится в обсервационном стационаре, а поликлиника закрыта на карантин.

- Проводится массовая дезинфекция для предотвращения распространения эпидемии. Районная поликлиника продолжит свою работу после разрешения управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг Мунайлинского района, - сообщили в центре общественных коммуникаций.

Известно также, что четверо из 14 новых зараженных контактировали с ранее заболевшими КВИ. У троих вирус был обнаружен при обращении за медицинской помощью. Ещё у семи человек вирус выявили во время скрининга.

- Зараженных сразу же поместили в инфекционный стационар. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщают в центре общественных коммуникаций.

По состоянию на 11.06.2020 года по области выявлено 357 человек с инфекцией COVID-19:
В Актау – 91
В Жанаозене – 34
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 21
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 142
В Тупкараганском районе - 7

Выздоровели – 200
Летальных случаев – 2



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Комментарии ( 7 )

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-1
  • Bass66
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  • Freeman81
 mer (Посетители) Сегодня, 19:54
Пора прекращать это "спектакль",уж слишком затянулся. Нельзя же вечно петь про эпидемию,которой нет.
 
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  • Freeman81
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 19:52
На официальном сайте 1 летальный случай. Лада, кому верить???
 
-1
  • Bass66
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  • Vohazab
  • Freeman81
 Ян (Посетители) Сегодня, 19:52
Мама родная,да как же я устал от этой брехни ужс,пора уже чёто новое придумать одно и тоже сказка про белого бычка достала.
 
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  • Vohazab
  • Ян
 Тина (Посетители) Сегодня, 19:40
А подъезды то все так же заколачивают, или этот маразм окончен?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Vohazab
  • Ян
  • Freeman81
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 19:08
А это правда то что репортажи с больниц не разрешается делать ?
Это правда то что у больных средства связи изымают, чтоб они не могли показать обстановку в т.н. "лечебных" учреждениях ?
 
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 alesha (Посетители) Сегодня, 18:44
Я правильно понял всего 150 заражонных ?
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 18:08
Чем лечат пациентов? Что за конспирация? Почему этот "утверждённый протокол" овеян мраком и тайной?
 
 

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