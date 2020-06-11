Работник «МАЭКа» и сотрудница поликлиники: появились подробности о новых зараженных коронавирусом в Мангистау

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В Актау за минувшие сутки зарегистрировано девять зараженных, в Жанаозене и в Мунайлинском районе - по два. Еще один заболевший зарегистрирован в Бейнеуском районе.



- Один из зараженных является работником непроизводственного подразделения ТОО «МАЭК-Казатомпром». У него 10 июня 2020 года лабораторно подтверждено наличие COVID-19. С 3 июня данный работник находится на больничном и в последний раз был на работе 2 июня. По рекомендации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области, все контактные лица временно переведены на удаленный режим работы. Сотрудниками медицинской организации у прямых контактных лиц будут взяты анализы на COVID-19. По результатам анализов уполномоченными службами будет принято решение о выборе дальнейшего способа изоляции указанных работников, - сообщили в центре общественных коммуникаций.



Сообщается также, что предприятие работает в штатном режиме. Необходимые противоэпидемические мероприятия выполняются.



В числе зараженных также оказалась сотрудница центральной поликлиники Мунайлинского района. В настоящее время заболевшая находится в обсервационном стационаре, а поликлиника закрыта на карантин.



- Проводится массовая дезинфекция для предотвращения распространения эпидемии. Районная поликлиника продолжит свою работу после разрешения управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг Мунайлинского района, - сообщили в центре общественных коммуникаций.



Известно также, что четверо из 14 новых зараженных контактировали с ранее заболевшими КВИ. У троих вирус был обнаружен при обращении за медицинской помощью. Ещё у семи человек вирус выявили во время скрининга.



- Зараженных сразу же поместили в инфекционный стационар. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - сообщают в центре общественных коммуникаций.



По состоянию на 11.06.2020 года по области выявлено 357 человек с инфекцией COVID-19:

В Актау – 91

В Жанаозене – 34

В Мангистауском районе – 15

В Мунайлинском районе – 21

В Каракиянском районе – 47

В Бейнеуском районе – 142

В Тупкараганском районе - 7



Выздоровели – 200

Летальных случаев – 2