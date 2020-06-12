В Мангистау ещё 11 человек заболели коронавирусом

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В Мангистау выявили ещё 11 носителей CoViD-19 сегодня, 12 июня.
Прирост заболеваемости в нашем регионе за сутки составил 3,1 процента.
На сегодняшний день в области заболели коронавирусом 368 человек.
Информация о заражённых будет предоставлена позже.
Всего в Казахстане выявлено 13 872 заболевших, 314 из них - за минувшие сутки.
Прирост заболеваемости в нашем регионе за сутки составил 3,1 процента.
На сегодняшний день в области заболели коронавирусом 368 человек.
Информация о заражённых будет предоставлена позже.
Всего в Казахстане выявлено 13 872 заболевших, 314 из них - за минувшие сутки.