В Мангистау ещё 11 человек заболели коронавирусом

В Мангистау выявили ещё 11 носителей CoViD-19 сегодня, 12 июня.Прирост заболеваемости в нашем регионе за сутки составил 3,1 процента.На сегодняшний день в области заболели коронавирусом 368 человек.Информация о заражённых будет предоставлена позже.Всего в Казахстане выявлено 13 872 заболевших, 314 из них - за минувшие сутки.