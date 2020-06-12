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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 2566

В Мангистау ещё 11 человек заболели коронавирусом

Прирост заболеваемости в области за сутки составил 3,1 процента. Об этом сообщается на сайте coronavirus.kz.

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В Мангистау выявили ещё 11 носителей CoViD-19 сегодня, 12 июня.

Прирост заболеваемости в нашем регионе за сутки составил 3,1 процента.

На сегодняшний день в области заболели коронавирусом 368 человек.

Информация о заражённых будет предоставлена позже.

Всего в Казахстане выявлено 13 872 заболевших, 314 из них - за минувшие сутки.

В Мангистау ещё 11 человек заболели коронавирусом



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Комментарии ( 1 )

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  • ЁмоЁ
  • веснушка
  • Freeman81
  • Ну Ну
 mer (Посетители) Сегодня, 10:22
Сколько людей переболели ОРВИ на дому без вызова врача,и не обращаясь к поликлинику? В тысячи раз больше,так что мы считаем каждый день?
 
 

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