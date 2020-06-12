Появились подробности о новых заражённых коронавирусом в Мангистау

Иллюстративное фото
В регионе сегодня, 12 июня, зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть человек из заражённых – жители Актау.
В Бейнеуском районе CoViD-19 заразились четыре человека и один - в Мунайлинском районе.
- Пятеро из 11 пациентов самостоятельно обратились за медицинской помощью. У одного мужчины, жителя Бейнеуского района, вирус выявили во время скрининга. Остальные пять человек контактировали с ранее заболевшими. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в Центре общественных коммуникаций области.
По состоянию на 12 июня по области выявлено 368 человек с инфекцией CоViD-19:
В Актау – 97
В Жанаозене – 34
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 22
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 146
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 204
Летальных случаев – 2
В Бейнеуском районе CoViD-19 заразились четыре человека и один - в Мунайлинском районе.
- Пятеро из 11 пациентов самостоятельно обратились за медицинской помощью. У одного мужчины, жителя Бейнеуского района, вирус выявили во время скрининга. Остальные пять человек контактировали с ранее заболевшими. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в Центре общественных коммуникаций области.
По состоянию на 12 июня по области выявлено 368 человек с инфекцией CоViD-19:
В Актау – 97
В Жанаозене – 34
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 22
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 146
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 204
Летальных случаев – 2
Оставьте свой комментарий первым.