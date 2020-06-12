Появились подробности о новых заражённых коронавирусом в Мангистау

Иллюстративное фото

В регионе сегодня, 12 июня, зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть человек из заражённых – жители Актау.



В Бейнеуском районе CoViD-19 заразились четыре человека и один - в Мунайлинском районе.



- Пятеро из 11 пациентов самостоятельно обратились за медицинской помощью. У одного мужчины, жителя Бейнеуского района, вирус выявили во время скрининга. Остальные пять человек контактировали с ранее заболевшими. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в Центре общественных коммуникаций области.



По состоянию на 12 июня по области выявлено 368 человек с инфекцией CоViD-19:

В Актау – 97

В Жанаозене – 34

В Мангистауском районе – 15

В Мунайлинском районе – 22

В Каракиянском районе – 47

В Бейнеуском районе – 146

В Тупкараганском районе - 7

Выздоровели – 204

Летальных случаев – 2