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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:55

Просмотров: 3264

Появились подробности о новых заражённых коронавирусом в Мангистау

В Мангистауской области зарегистрировано ещё 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – из них шесть жителей Актау. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В регионе сегодня, 12 июня, зарегистрировали 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Шесть человек из заражённых – жители Актау.

В Бейнеуском районе CoViD-19 заразились четыре человека и один - в Мунайлинском районе.

- Пятеро из 11 пациентов самостоятельно обратились за медицинской помощью. У одного мужчины, жителя Бейнеуского района, вирус выявили во время скрининга. Остальные пять человек контактировали с ранее заболевшими. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в Центре общественных коммуникаций области.

По состоянию на 12 июня по области выявлено 368 человек с инфекцией CоViD-19:
В Актау – 97
В Жанаозене – 34
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 22
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 146
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 204
Летальных случаев – 2



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