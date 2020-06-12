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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:09

Просмотров: 1687

Десятилетняя девочка из Мангистау удивляет необычными способностями

Одновременно писать и рисовать обеими руками с легкостью может десятилетняя жительница Мангистауской области. Актилек Муратбаевой подвластно даже зеркальное письмо. С маленькой жительницей села Батыр и ее родными познакомилась корреспондент «Хабар 24».

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По данным телеканала «Хабар 24», уникальные способности ребенка ученые называют амбидекстрией. Она доступна лишь одному проценту населения земли. Интересно, что многие политики, мыслители и художники имели этот дар. Среди них - Альберт Эйнштейн и Леонардо да Винчи.

- Актилек Муратбаева прилежно выводит буквы на белом листе бумаги. На первый взгляд получается абракадабра, но стоит приложить зеркало - все становится на свои места. Это зеркальное письмо. А еще девочка умеет писать одновременно обеими руками. Для десятилетней школьницы это проще простого. Она амбидекстер, - говорится в материале корреспондента «Хабар 24».



- Мне нравится писать обеими руками. Это очень помогает мне в школе на уроках. К примеру, если устала писать правая рука, то можно переложить карандаш в другую руку. Уроки я сначала выполняю в черновике. Зеркально пишу левой рукой. Потом в чистовике уже переписываю, чтобы учитель разобрался, как я выполнила домашнее задание, - рассказала Актилек Муратбаева.

Необычный дар проявился у ребенка в пять лет. Девочка исписала множество тетрадей. Сначала родители думали, что их дочь – левша, потом заметили, что Актилек хорошо владеет и правой рукой. На «своем» языке, используя зеркало, она может писать вне зависимости от предмета, будь то математика или казахский язык.

- Сначала я возмущалась, почему Актилек не пишет, как все, слева направо. Это продолжалось около года. Потом, совершенно случайно, увидела отражение букв в зеркале. Дочка мне объяснила, что так ей удобнее. Мы с мужем не стали препятствовать. В школе Актилек учится на отлично, все предметы даются ей легко. Мы очень гордимся нашими детьми, - говорит Фариза Дарментаева, мама Актилек.

На подобных тренажерах можно развить в себе амбедекстрию, причем в любом возрасте. Это будет несколько сложной, но выполнимой задачей, считают специалисты. Психолог Елена Игина отмечает, если у обычных людей доминирует какое-то одно полушарие мозга, то у амбидекстеров взаимодействуют оба одновременно. Отсюда такая способность к необычному письму.

- Все люди рождаются амбидекстерами. В современном мире, к сожалению, наших детей больше ставят в рамки, и приходится им делать выбор, какой рукой я буду писать. То, что она может писать зеркально, это про то, что она может видеть не в одной плоскости, рисовать, как проектировщик какого-то машинного мотора. То есть все детали в объеме видит, - отметила Елена Игина, психолог.

По словам корреспондента «Хабар 24», в будущем Актилек мечтает стать учителем казахского языка и литературы. Сейчас она готовится к поездке в Алматы, куда поедет для участия в конкурсе чтецов. Помимо занятий с мамой, девочка активно хозяйничает по дому и участвует в спортивных тренировках младшего брата.



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