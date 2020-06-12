В Актау возобновлена работа общественного транспорта

Фото из архива

По словам чиновников, перевозчикам вновь разрешено передвижение по маршрутам.



- Автобусы будут курсировать с 06:00 до 12:00 часов и вечером с 16:00 до 21:00 часа. Принято решение увеличить время передвижения автобусов для того, чтобы не происходило большого скопления людей и ажиотажа. Пассажирам необходимо обязательно в автобусе быть в маске и соблюдать дистанцию, - сказал Мейилов Жалгас, главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.