В Актау продолжается строительство детских спортивных площадок

Фото пресс-службы ведомства

По данным акимата, в настоящее время ведется строительство площадок рядом с ЖК «Дукат» в 17 микрорайоне и перед 21 домом 11 микрорайона.



- Сегодня установлены сеточные ограждения. Завершить работы планируется этим летом. Еще три новые спортивные площадки появятся в 28А, 14 и в 32 А микрорайонах, - рассказали в акимате Актау.



Кроме того, по данным акимата, в июне в Актау начнутся работы по комплексному благоустройству в 2, 6, 7, 12, 26, 27 микрорайонах.



- В рамках этих работ будут отремонтированы внутримикрорайонные автодороги, пешеходные дорожки, реконструированы детские игровые и спортивные площадки. Всего отремонтируют 268 930 квадратных метров автодорог (или 67,2 километра), 91 708 квадратных метров пешеходных дорожек и 22 спортивные площадки, - отметили в городском акимате.