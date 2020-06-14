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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 3547

Новые рейсы запустят из Актау в столицу

Бюджетная авиакомпания «FlyArystan» открывает новые рейсы из Актау в Нур-Султан, как сообщает новостной сайт Airlines Inform.

Фото из доступных источников
Полёты будут выполняться ежедневно с 1 июля на авиалайнерах Airbus A320.

Цена билета в один конец составляет от 12 999 до 44 999 тенге.

«FlyArystan» — казахстанская бюджетная (лоукост) авиакомпания. Она открылась при поддержке авиакомпании Air Astana в 2019 году. Она осуществляет перелёты на самолетах Airbus A320 вместимостью 180 мест эконом-класса.



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Комментарии ( 2 )

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  • kz1990
  • Expert
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:26
Цитата vbykov:А коронавирус вы куда дели?

Его, "приватизировал" министр здравоохранения РК и сам заболел. uhmylka
Желаю ему быстрейшего выздоровления.
 
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vbykov (Посетители) Сегодня, 19:03
А коронавирус вы куда дели?
 
 

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