Новые рейсы запустят из Актау в столицу

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Полёты будут выполняться ежедневно с 1 июля на авиалайнерах Airbus A320.



Цена билета в один конец составляет от 12 999 до 44 999 тенге.



«FlyArystan» — казахстанская бюджетная (лоукост) авиакомпания. Она открылась при поддержке авиакомпании Air Astana в 2019 году. Она осуществляет перелёты на самолетах Airbus A320 вместимостью 180 мест эконом-класса.